22 de octubre de 2026 Inicio
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¿Coincidencia o maldición? La aterradora experiencia de una joven después de ver a la muñeca Annabelle

Una chica compartió la espeluznante experiencia que vivió en su casa tras visitar el museo de los Warren, el emblemático lugar donde se encuentra una de las muñecas más famosas del terror.

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Una joven subió a TikTok un video que se volvió viral sobre la muñeca Annabelle. 

Una joven subió a TikTok un video que se volvió viral sobre la muñeca Annabelle. 

WARNER BROS.

La muñeca Annabelle sigue generando fascinación y temor entre quienes visitan el famoso museo de los Warren en Estados Unidos. La historia de una joven se volvió viral en redes tras revelar las extrañas situaciones que comenzó a vivir en su casa luego de verla. ¿Qué hay detrás de su espeluznante relato?

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En un video subido a redes, la protagonista Kayla Jackson comentó una serie de situaciones que vivió después de visitar la exposición del Museo Oculto Warren en Connecticut que llegó a Salem durante unos días a modo de gira, según compartieron los ahora nuevos cuidadores de aquellos artefactos peligrosos recolectados por los investigadores de lo paranormal Ed y Lorraine Warren.

¿Coincidencia o maldición? La aterradora experiencia de una joven después de ver a la muñeca Annabelle

¿Coincidencia o maldición? La aterradora experiencia de una joven después de ver a la muñeca Annabelle

La mujer relató para un medio estadounidense que descubrió un pájaro muerto en una habitación de su casa que tenía las ventanas cerradas: "Subí estos escalones y me detuve justo aquí cuando empecé a ver las plumas. Mi novio estaba justo detrás de mí y yo le decía: '¿Qué es esto? ¿Qué es esto?'. Luego doblé la esquina y allí estaba el pájaro muerto. Inmediatamente grité y me di la vuelta".

"Pensé que tal vez el gato lo había traído adentro, pero revisamos todas las ventanas y todo estaba cerrado con llave", añadió para NBC10 Boston.

El espeluznante relato que se volvió viral en TikTok: "Eso da muchísimo miedo"

En su cuenta de TikTok, Kayla Jackson contó otras experiencias inquietantes que vivió durante los días posteriores después de describir que cuando entró a visitar a la muñeca Annabelle sintió que "la habitación estaba notablemente más fría en el momento en que entramos".

La muñeca real Annabelle permanece tras una vitrina.

La muñeca real Annabelle permanece tras una vitrina.

Además de la historia del pájaro que encontró muerto, la joven notó que cuando viajaba en el auto junto a una amiga la radio falló varias veces hasta que ella llegó a su casa: "Me había bajado del coche, me llamó y me dijo: 'La música ya está perfecta', y fue entonces cuando supe que tenía que hacer un vídeo, porque las coincidencias eran demasiadas".

Este relato se sumó al de @somegirlsam en la misma red, después de visitar a la muñeca: "El miércoles por la noche me despertó un estruendo enorme que sonó como si se nos hubieran caído los platos del escurridor. El único problema es que no teníamos platos en el escurridor".

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