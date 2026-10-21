22 de octubre de 2026 Inicio
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Polémica en Paraguay: un club prohibió a las periodistas usar escotes, calzas de colores y mostrar el ombligo

El club Sportivo Ameliano difundió un polémico código de vestimenta impuesto a los trabajadores de prensa. Tras el fuerte repudio de los periodistas, el presidente de la institución revocó la medida y pidió disculpas.

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El código de vestimenta del club Sportivo Ameliano causó polémica.

El código de vestimenta del club Sportivo Ameliano causó polémica.

El club Sportivo Ameliano de Paraguay difundió un polémico código de vestimenta impuesto a los trabajadores de prensa para el partido del domingo frente a Olimpia. Sin embargo, el presidente de la institución revocó la medida tras el fuerte repudio de los periodistas ante las restricciones instauradas por el Departamento de Prensa.

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El comunicado inicial solicitaba a los profesionales acreditados vestir con un estilo "sport elegante" para la cobertura del encuentro ante Olimpia. La entidad justificó la decisión como una forma de cuidar su imagen, al afirmar que "es un club de familia con valores y en todos los partidos de local están nuestros chicos de la escuela de fútbol con sus padres en las gradas".

El documento oficial detalló las prendas prohibidas para las mujeres

El texto establecía indicaciones diferenciadas por género para el ingreso al estadio. Para los hombres, la normativa exigía evitar los shorts, mientras que para las mujeres la lista de restricciones sumaba la prohibición de blusas escotadas, exposición del ombligo y calzas de colores distintos al negro o azul oscuro.

El anuncio oficial también incorporaba fotografías con ejemplos de la ropa permitida y prohibida para los reporteros. El aviso señalaba que, "con el objetivo de mantener un ambiente profesional, respetuoso y acorde a la imagen institucional del club, solicitamos a todos los fotógrafos y periodistas cumplir con el siguiente código de vestimenta".

La normativa surgió por la repercusión de una fotografía de la reportera gráfica Adriana Caballero, viralizada en redes sociales tras la cobertura de un partido anterior con un conjunto deportivo ajustado. Una persona vinculada al club se comunicó de forma directa con un medio de comunicación para cuestionar la publicación de esa imagen de la profesional.

La trabajadora de prensa relató su reacción inicial al leer el comunicado oficial de la institución deportiva. "Sí, cuando leí este comunicado, te voy a ser muy sincera, sí me chocó. Pero dije bueno, ya está, tarde o temprano iba a pasar, ¿verdad? No dimensioné que iba a llegar hasta este punto, porque de una u otra manera le puede perjudicar a mis colegas", expresó Caballero.

El presidente del club desautorizó la medida de forma pública

La difusión del anuncio provocó reclamos inmediatos de los periodistas y obligó al presidente de Sportivo Ameliano, Héctor Melgarejo, a intervenir en el caso. El dirigente calificó la iniciativa como un exabrupto y aclaró los hechos en una entrevista radial: "Pasé un malestar. Es una locura. Publicaron sin autorización. No es lo que pregonamos en el Sportivo Ameliano. Pido disculpas".

El mandatario remarcó que la exigencia no representa los valores de la entidad y destacó la labor habitual de los profesionales de los medios de comunicación. Luego de las disculpas, el directivo confirmó que los trabajadores "pueden ir como van normalmente" y dejó sin efecto definitivo el código dictado por su propio equipo de comunicación.

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