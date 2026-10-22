22 de octubre de 2026 Inicio
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Detuvieron a un trapito prófugo por homicidio durante el primer concierto de BTS

Adrián Leonel T., de 36 años, fue detenido este miércoles tras la denuncia de vecinos de La Plata por la violencia con que pedía dinero a conductores afuera del estadio Diego Armando Maradona. La Policía descubrió que estaba prófugo desde 2018.

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BTS durante su primer concierto en el Estadio Diego Armando Maradona en La Plata.

BTS durante su primer concierto en el Estadio Diego Armando Maradona en La Plata.

HYBE/BIGHIT MUSIC

Los policías de la Comisaría 11ª de Ringuelet detuvieron a cinco hombres a cuadras del estadio Diego Armando Maradona en La Plata que estaban trabajando de trapitos y habían sido denunciados por los vecinos por causar disturbios y exigir plata a los conductores de forma violenta. Entre ellos, se encontraba Adrián Leonel T., de 36 años, prófugo por homicidio desde 2018.

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El arresto se llevó a cabo este miércoles, durante el primer concierto de BTS, en la zona de 17 y 32 y cuando comprobaron los antecedentes de Adrián descubrieron que tenía un pedido de captura vigente desde hace ocho años, emitida por la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Nº7 de La Plata por el delito de "homicidio calificado por premeditación de dos o más personas y agravado por el uso de arma de fuego".

Dónde se encuentra Ringuelet en relación al estadio Diego Armando Maradona en La Plata.

Dónde se encuentra Ringuelet en relación al estadio Diego Armando Maradona en La Plata.

Además, otro de los hombres del grupo, de 38 años, tenía también una causa por lesiones leves calificadas, que tramita en un juzgado correccional desde septiembre de este año. Tras consultar con la Justicia, fue liberado. Los otros tres integrantes del grupo, de 27, 32 y 42 años, fueron demorados y puestos a disposición de la fiscalía de turno.

La Unidad Funcional de Instrucción N° 8 de La Plata avaló el procedimiento policial y ordenó la libertad de los tres demorados, ya que no se logró identificar a la vecina que había hecho la denuncia por disturbios. Mientras que el hombre que se había dado a la fuga hace ocho años quedó a disposición de la Justicia.

La Legislatura porteña aprobó la ley antitrapitos

La Legislatura porteña aprobó la Ley 6961, una reforma integral del Código Contravencional impulsada por el jefe de Gobierno, Jorge Macri. La iniciativa recibió 36 votos a favor y tiene como objetivo endurecer las sanciones contra los trapitos y limpiavidrios, y reemplazará las multas que eran consideradas "incobrables" por penas de detención efectiva.

La normativa establece penas de entre 10 y 30 días de detención para quienes desarrollen actividades ilegales de cuidacoches en las calles de la Ciudad. En tanto, si se comprueba la existencia de una organización previa o una banda durante eventos masivos, las sanciones se elevarán a un rango de entre 20 y 50 días.

Además, la ley prevé penas más severas para quienes lideren o promuevan estas estructuras. En esos casos, los responsables podrán enfrentar hasta 60 días de cárcel. La reforma también contempla agravantes cuando existan situaciones de intimidación, persistencia o acoso hacia las víctimas.

Según establece el texto aprobado, las penas se duplicarán cuando el accionar esté vinculado con desigualdades de género o cuando se aproveche la indefensión del conductor o de las personas presentes en el entorno. La medida quedó incorporada en el artículo primero de la nueva legislación.

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