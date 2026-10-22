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Coty Romero presentó a su nuevo novio: sorpresa por su perfil bajo

La reconocida influencer decidió blanquear formalmente su relación sentimental a través de un posteo en sus redes sociales.

La influencer presentó a su nueva pareja.

La influencer presentó a su nueva pareja.

@cotyrommero

Luego de optar por la discreción en su esfera afectiva y sembrar reiteradas dudas con sutiles indirectas en plataformas digitales, Coty Romero dio un salto definitivo al oficializar su noviazgo con Luciano Picasso. La mediática exintegrante del reality Gran Hermano difundió una instantánea junto al muchacho, ratificando de modo público una historia de amor que venía generando gran expectativa entre su público seguidor.

La reconocida chef sigue en el eje de la discusión. 
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Para concretar el anuncio, la creadora de contenidos se inclinó por un retrato sobrio pero significativo, mostrándose abrazada a su pareja frente al cristal de un ascensor. El material gráfico no tardó en multiplicarse en las redes, donde sus fanáticos siguieron de cerca el rastro de pistas que la influyente joven venía compartiendo a lo largo de las últimas semanas.

Entre los antecedentes más conversados por la audiencia figuraba un viaje concretado durante el Mundial 2026. En aquella cita deportiva, la correntina dijo presente en los estadios para respaldar al conjunto nacional y se dejó ver junto al joven, encendiendo las alarmas iniciales sobre la existencia de un incipiente amorío.

Las sospechas se profundizaron tiempo después a raíz de un fragmento audiovisual subido a la red TikTok, donde el joven se aproximaba para darle un beso en los labios. Si bien aquel registro virtual aceleró los comentarios de sus seguidores, la reciente fotografía colgada en la red Instagram significó la confirmación definitiva del romance.

Quién es el nuevo novio de Coty Romero

A diferencia de la altísima exposición mediática que adquirió la ex concursante de Gran Hermano, Luciano Picasso opta por un estilo de vida de estricta privacidad. El joven posee una cuenta personal en Instagram de carácter restringido con apenas un millar de contactos, donde resguarda celosamente los detalles de sus actividades diarias lejos del foco del espectáculo.

En el plano ocupacional, la pareja de la correntina posee un recorrido afianzado en el sector comercial vinculado a la industria automotriz, especializándose en la comercialización de autopartes. No obstante, en el último tiempo expandió sus horizontes hacia el campo tecnológico tras encabezar un proyecto independiente centrado en la mercadotecnia digital.

La iniciativa empresarial consiste en una plataforma diseñada para vincular firmas comerciales con creadores de contenido en diversos países de América Latina. De esta forma, mientras la celebridad inicia una nueva faceta sentimental en las plataformas, el joven emprendedor empieza a captar la atención de la audiencia que busca saber quién conquistó a la influencer.

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