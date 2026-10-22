La recuperación de Christa Pike: volvió a caminar tras sobrevivir a dos inyecciones letales

La mujer tuvo avances significativos en su salud: mostró progresos en el habla, logró comunicarse con mayor claridad y forma oraciones completas. Su abogado afirmó que su estado psicológico sigue bajo evaluación.

Christa Pike , la mujer de 50 años que fue condenada a pena de muerte y sobrevivió a dos inyecciones letales en Estados Unidos, está teniendo avances significativos en su recuperación física: ya puede caminar por sí sola y expuso mejoras en el habla.

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Según los detalles que dio uno de sus abogados al medio TMZ, Pike está progresando significativamente, aunque los médicos aún intentan determinar el alcance de cualquier daño psicológico y cognitivo permanente , por lo que sigue bajo observación.

El letrado también destacó que el habla de la condenada también tuvo grandes mejoras y que ahora puede comunicarse con mayor claridad y formar oraciones completas. En cuanto a la evolución psicológica, podría pasar “ otro mes o más antes de que se tenga una idea más clara de los posibles efectos a largo plazo derivados de la terrible experiencia”, indicó.

Esta actualización sobre su estado de salud muestra una mejora importante para Pike ya que inicialmente quedó inconsciente e incapaz de comunicarse tras su ejecución fallida y la tardanza en la respuesta de emergencias tras su intento de ejecución.

En 1995, Christa Pike , junto a su novio, asesinó a su compañera de clases Colleen Siemmer en el estado de Tennessee, presuntamente motivada por un ataque de celos. Ambas tenían 18 años y al año siguiente Pike fue destinada al corredor de la muerte. Su novio no corrió la misma suerte porque era menor de edad en el momento del crimen y fue condenado a cadena perpetua.

Más de 30 años después, el pasado 30 de septiembre, Tennessee se dispuso a ejecutar a Pike, de 50 años, la única mujer en el corredor de la muerte del estado y la primera en ser ejecutada allí en más de 200 años.

El camino hasta esa fecha estuvo marcado por los recursos e idas y vueltas judiciales. Expertos de Naciones Unidas habían pedido detener la ejecución y conmutar la pena, al sostener que casi tres décadas de aislamiento equivalían a tortura. El 30 de septiembre, un panel de la Corte de Apelaciones del Sexto Circuito de Estados Unidos frenó temporalmente la ejecución, pero la Corte Suprema levantó esa suspensión por la tarde

Lo que siguió fue una película de terror. Los funcionarios de Tennessee no lograron matar a Pike tras administrarle dos dosis del fármaco letal, y un experto en pena de muerte calificó el episodio como "incomprensible". El procedimiento se interrumpió casi dos horas después de iniciado, cuando la defensa presentó una apelación de emergencia para detenerlo y exigir atención médica.

Sus abogados atribuyeron el problema a fallas en las vías intravenosas de Pika, que habrían hecho que el pentobarbital no llegara al torrente sanguíneo. La mujer quedó inconsciente y fue trasladada a un hospital, donde se la mantuvo con vida gracias a un respirador artificial.

Nadie esperaba que lograra recuperarse, pero el martes pasado se despertó y ya puede dar pequeñas caminatas por la habitación. Ayer, su abogado informó que había desarrollado una neumonía, que al parecer es un efecto colateral de las inyecciones letales que no lograron acabar son su vida.

Mientras tanto, el gobernador Bill Lee suspendió las ejecuciones que restaban en el año y el jefe del sistema penitenciario renunció, como fusible de la ejecución fallida.