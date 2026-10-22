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Se supo qué le encontraron los médicos a Fabián Gianola antes de operarlo tras ser atropellado

Tras el dramático incidente en la vía pública, el entorno cercano del actor reveló el complejo cuadro quirúrgico que afrontó el comediante.

El actor fue operado con éxito tras su grave accidente.

El actor fue operado con éxito tras su grave accidente.

Fabián Gianola atraviesa horas convulsionadas tras haber sido arrollado por un vehículo en la Zona Norte del conurbano bonaerense, hecho que le provocó una fractura expuesta de radio y la rotura de un ligamento en la muñeca. Luego de la intervención quirúrgica de urgencia a la que debió someterse, su pareja Florencia Elizabeth llevó tranquilidad y dio a conocer el parte médico sobre el procedimiento concretado en el quirófano.

La influencer presentó a su nueva pareja.
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Durante el diálogo con TN Show, la novia del humorista confirmó el resultado favorable de la cirugía y detalló el cuadro con el que se topó el equipo de profesionales en plena operación. “Salió todo bien”, anunció la mujer, para luego dar precisiones sobre el estado de la zona lesionada: “Tenía el hueso explotado, palabras del doc, y le pusieron unos cuantos tornillos”.

El humorista atraviesa un momento delicado de salud.

El humorista atraviesa un momento delicado de salud.

Asimismo, la pareja del intérprete explicó el paso final del procedimiento para reestructurar la movilidad de su brazo. “Después en la muñeca le acomodaron los tendones que se le habían estirado debido al accidente”, reveló la joven, marcando el cierre del trabajo quirúrgico. Respecto a la recuperación, el propio comediante estimó los plazos: “La rehabilitación completa creo que son 45 días, de los cuales 30 estaré con yeso o férula. Hasta fin de año estaré recuperándome”.

Pese a la complejidad de las heridas sufridas en el siniestro vial, el presentador anticipó que su descanso no será estricto y que retomará sus compromisos sobre las tablas a la brevedad. “El médico me dijo que puedo hacer teatro. A las 20.30 estaré en el Multiescena tratando de arrancar de nuevo”, sostuvo la figura televisiva, en referencia a las funciones de la comedia Los 39 escalones, que encabeza durante las noches de la semana.

La primera foto de Gianola tras ser atropellado

El actor volvió a mostrarse públicamente luego del dramático episodio acontecido el pasado lunes, cuando fue embestido por un automóvil mientras transitaba por el barrio porteño de Saavedra. Este miércoles comenzó a circular la primera postal del comediante asistido por el personal médico, tras ser tratado quirúrgicamente por la fractura expuesta y los diversos politraumatismos sufridos en el siniestro.

La fotografía fue dada a conocer por la traumatóloga Patricia Legorburu, quien encabezó la atención de urgencia del artista. En el registro se lo puede ver con una de sus extremidades superiores vendada, como consecuencia del procedimiento donde le colocaron una inmovilización para estabilizar la zona afectada por el severo golpe.

Acompañando la imagen del encuentro en el consultorio, la especialista compartió unas palabras de gratitud y resaltó el profesionalismo del paciente. “En el consultorio, una visita inesperada. Gracias por la confianza”, escribió la profesional, para luego agregar: “Quiero destacar su entereza, su paciencia y cómo colaboró durante toda la atención, incluso en los momentos más dolorosos”.

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