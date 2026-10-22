Alerta en Francia: murió la primera persona a causa del virus Shamonda

Las autoridades sanitarias de Francia confirmaron este jueves el primer caso documentado en el mundo de infección humana por el virus Shamonda. Se trata de una enfermedad que, hasta este momento, solamente había sido detectada en animales.
Se trata de una enfermedad que se transmite a los animales a través de la picadura de mosquitos del género culicoides. Hasta el momento no se había detectado en humanos.
Las autoridades sanitarias de Francia confirmaron este jueves el primer caso documentado en el mundo de infección humana por el virus Shamonda. Se trata de una enfermedad que, hasta este momento, solamente había sido detectada en animales.
El paciente, que padecía una inmunodepresión grave y se encontraba internado en la ciudad de Lyon tratándose por otra patología severa, falleció a principios de octubre tras manifestar complicaciones cerebrales y neurológicas derivadas de la infección.
Descubierto en Nigeria a mediados de la década de 1960, el virus Shamonda es transmitido principalmente a los animales por la picadura de mosquitos del género Culicoides.
A pesar de haber circulado durante décadas de forma esporádica en el ganado de varios países de África y Asia (como Japón), nunca antes se había registrado un contagio ni una manifestación sintomática en seres humanos.
Según los investigadores, la hipótesis más sólida es que el paciente fue picado por un mosquito portador en el este de Francia. No obstante, los organismos de salud trataron de llevar tranquilidad a la población al aclarar que se trata de un evento excepcional asociado a la extrema fragilidad inmunológica del paciente y que no existe un riesgo identificado para el público general.
La situación ya fue notificada a la Organización Mundial de la Salud (OMS) y al Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC).
Complicaciones cerebrales y neurológicas: en el único paciente registrado (quien padecía una inmunodepresión grave), la infección se asoció con aflicciones cerebrales severas que derivaron en su fallecimiento.
Aclaración sanitaria: debido a que el virus nunca se había presentado en personas, la comunidad médica continúa investigando si en individuos con un sistema inmunológico saludable el virus provoca un cuadro leve (como fiebre o malestar similar al de un estado gripal) o si transcurre de forma asintomática.
El comportamiento del virus en el ganado bovino y equino presenta síntomas temporales:
Fiebre alta y repentina
Diarrea o malestar digestivo
Letargo y debilidad general
Pérdida de apetito
Caída drástica en la producción de leche en vacas lactantes