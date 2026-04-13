Donald Trump anunció que EEUU hundió 158 buques iraníes: "La Armada yace en el fondo del mar" El presidente defendió la ofensiva naval y lanzó una advertencia directa desde sus redes, luego de que comenzara a regir un bloqueo marítimo en el estrecho de Ormuz. Por + Seguir en







Donald Trump.

En medio de la creciente tensión en Medio Oriente, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó un comunicado en su cuenta de Truth Social, donde reivindicó la acción militar contra Irán y advirtió sobre nuevas represalias en el marco del bloqueo naval que comenzó este lunes.

“La Armada iraní yace en el fondo del mar, completamente destruida: 158 buques”, sostuvo el mandatario, en una declaración que marca una fuerte escalada discursiva en paralelo al despliegue militar en la región. En ese mismo mensaje, aclaró que no fueron atacadas ciertas embarcaciones menores, al considerar que “no representaban una gran amenaza”.

Sin embargo, Trump lanzó una advertencia explícita: “Si alguno de estos buques se acerca a nuestro bloqueo, será eliminado inmediatamente”, afirmó. Según precisó, se utilizaría el mismo sistema empleado contra el narcotráfico marítimo, al que definió como “rápido y brutal”.

El presidente también agregó un dato para respaldar su política de seguridad: aseguró que el 98,2% de las drogas que ingresaban a Estados Unidos por vía marítima “han sido detenidas”.

El endurecimiento del discurso coincide con la entrada en vigor del bloqueo marítimo dispuesto por Washington, que comenzó a aplicarse este lunes a las 11 de la mañana (hora argentina). La medida rige “de manera imparcial contra los buques de todas las naciones” que entren o salgan de puertos iraníes, abarcando tanto el Golfo Pérsico como el Golfo de Omán.