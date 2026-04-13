13 de abril de 2026 Inicio
En Vivo

Donald Trump anunció que EEUU hundió 158 buques iraníes: "La Armada yace en el fondo del mar"

El presidente defendió la ofensiva naval y lanzó una advertencia directa desde sus redes, luego de que comenzara a regir un bloqueo marítimo en el estrecho de Ormuz.

Por
Donald Trump.

Donald Trump.

En medio de la creciente tensión en Medio Oriente, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó un comunicado en su cuenta de Truth Social, donde reivindicó la acción militar contra Irán y advirtió sobre nuevas represalias en el marco del bloqueo naval que comenzó este lunes.

Reino Unido rechazó participar del bloqueo de Ormuz y tensiona su vínculo con Donald Trump
Te puede interesar:

Reino Unido rechazó participar del bloqueo de Ormuz y tensiona su vínculo con Trump

“La Armada iraní yace en el fondo del mar, completamente destruida: 158 buques”, sostuvo el mandatario, en una declaración que marca una fuerte escalada discursiva en paralelo al despliegue militar en la región. En ese mismo mensaje, aclaró que no fueron atacadas ciertas embarcaciones menores, al considerar que “no representaban una gran amenaza”.

Sin embargo, Trump lanzó una advertencia explícita: “Si alguno de estos buques se acerca a nuestro bloqueo, será eliminado inmediatamente”, afirmó. Según precisó, se utilizaría el mismo sistema empleado contra el narcotráfico marítimo, al que definió como “rápido y brutal”.

El presidente también agregó un dato para respaldar su política de seguridad: aseguró que el 98,2% de las drogas que ingresaban a Estados Unidos por vía marítima “han sido detenidas”.

El endurecimiento del discurso coincide con la entrada en vigor del bloqueo marítimo dispuesto por Washington, que comenzó a aplicarse este lunes a las 11 de la mañana (hora argentina). La medida rige “de manera imparcial contra los buques de todas las naciones” que entren o salgan de puertos iraníes, abarcando tanto el Golfo Pérsico como el Golfo de Omán.

No obstante, desde la administración estadounidense aclararon que las embarcaciones que atraviesen el estrecho de Ormuz con destino a puertos no iraníes no serán bloqueadas. Además, se informó que la navegación comercial recibirá un aviso formal previo para evitar incidentes.

image
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Donald Trump y una nueva advertencia que podría recalentar el conflicto en Medio Oriente.

EEUU pone en marcha el bloqueo en el estrecho de Ormuz: el precio del petróleo volvió a superar los u$s100

Contundente respuesta del papa León XIV a Donald Trump: No le temo a su administración

Contundente respuesta del León XIV a Trump: "No le temo a su administración"

Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

Trump cruzó a León XIV: "Debería enfocarse en ser un gran Papa, no un político"

El West Texas Intermediate (WTI) trepó por sobre los u$s104,50 y el Brent alcanzó los u$s102.

El barril de petróleo volvió a superar los u$s100 tras la orden de Estados Unidos de bloquear el estrecho de Ormuz

Estados Unidos anunció un bloqueo en los puertos iraníes.

Estados Unidos anunció un bloqueo en los puertos iraníes y sube la tensión en Medio Oriente

Irán prometió una respuesta contundente.

Irán aseguró tener el control total del estrecho de Ormuz y amenazó con atacar a los buques militares que se acerquen

Rating Cero

Además de Coty Romero, este lunes ingresará Furia a La Cárcel de los Gemelos Dúo

Coty Romero protagonizó una violenta pelea con una participante en un reality de España

Fabio Agostini es modelo, creador de contenido español y uno de los favoritos en La Casa de los Famosos

Quién es Fabio Agostini, el participante de La Casa de los Famosos que ingresará a Gran Hermano

Grecia Colmenares fue la actriz internacional que reemplazará a Andrea Del Boca en Gran Hermano

Ingresa la reemplazante de Andrea Del Boca a Gran Hermano: quién es la reconocida actriz internacional que entrará

La trama se conecta directamente con los de Daredevil: Born Again, donde Castle comparte escenario con Daredevil, interpretado por Charlie Cox.

Marvel presentó el avance de la película de Punisher y apuesta a un lado más oscuro: ¿de qué se trata?

La periodista confirmó su nueva pareja.

Una famosa periodista confirmó una nueva relación tras 3 años y sorprendió a todos: quién es

Britney Spears, estrella pop estadounidense.

Britney Spears ingresó a rehabilitación en medio de un proceso legal por manejar alcoholizada

últimas noticias

Además de Coty Romero, este lunes ingresará Furia a La Cárcel de los Gemelos Dúo

Coty Romero protagonizó una violenta pelea con una participante en un reality de España

Hace 35 minutos
El primer laboratorio de Bioseguridad Nivel 4 (BSL-4) funciona en el Instituto Malbrán.

En medio del escándalo, Adorni se mostró junto a Karina Milei en una recorrida por el Malbrán

Hace 1 hora
Fabio Agostini es modelo, creador de contenido español y uno de los favoritos en La Casa de los Famosos

Quién es Fabio Agostini, el participante de La Casa de los Famosos que ingresará a Gran Hermano

Hace 1 hora
Uno de los eventos más grandes de los esports llegó a nuestra región.

Valorant Masters Santiago 2026: Chile hizo historia con un evento que desbordó pasión y nivel internacional

Hace 1 hora
ANSES otorga una pensión por el fallecimiento de un ser querido: cómo quedan los valores de abril. 

ANSES: lo que cobrarán las pensiones en abril 2026 y quiénes pueden acceder

Hace 1 hora