16 de abril de 2026 Inicio
En Vivo

"Mañana tiroteo": en colegios de Chile y Uruguay también aparecieron pintadas con amenazas

La hipótesis de un reto viral de redes sociales cobra fuerza tras el hallazgo de mensajes intimidatorios en instituciones de toda la región. Los gobiernos locales activaron protocolos de seguridad y suspendieron clases ante la psicosis colectiva.

Por
En Chile

En Chile, donde más de 60 establecimientos suspendieron sus actividades.

Tal como ocurrió en colegios de diferentes provincias de Argentina, en escuelas de Chile y Uruguay también aparecieron pintadas con amenazas de tiroteos, lo cual refuerza la teoría de que se podría tratarse de un reto viral entre los alumnos de la región.

Paredes: gol y figura en su debut en Copa Libertadores.
Te puede interesar:

Boca y un gran debut en la Copa Libertadores: le ganó 2-1 a Universidad Católica en Chile

Las pintadas, que ocurrieron de forma simultánea en los tres países, encendieron las alarmas de la comunidad educativa regional y forzaron el despliegue de operativos de seguridad para resguardar a los alumnos y al personal docente.

En Argentina, el colegio Carlos Pellegrini detectó inscripciones que advertían: "Los vamos a matar. Tiroteo". Ante este episodio, la conducción de la escuela señaló que "estas manifestaciones no solo infringen nuestros reglamentos, sino que también atentan directamente contra los valores de respeto, diversidad e inclusión que son el pilar fundamental de nuestra institución".

La situación se replicó en Chile, donde más de 60 establecimientos suspendieron sus actividades por amenazas similares en regiones como La Araucanía y Calama. La fiscalía chilena recibió 14 denuncias en una sola jornada, lo que aceleró el debate parlamentario sobre el proyecto de ley "Escuelas Protegidas" para enfrentar estos hechos.

Uruguay también registró episodios críticos, como el hallazgo de un mensaje en un liceo de la ciudad de Minas que dictaba: "No vengan que les avise". En paralelo, el Instituto Dalmacio Vélez Sarsfield de Buenos Aires denunció una pintada en sus baños bajo la frase: "Esto va a ser una morgue".

Los investigadores vinculan estas acciones con un reto viral de la plataforma TikTok por la similitud técnica de los mensajes. Un ejemplo de este patrón es la advertencia hallada en una escuela de Villa Elisa, provincia de Buenos Aires, que decía: "Mañana 15/04 tiroteo, el que arriesga que venga".

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Javier Milei recibió a José Antonio Kast.

Tras la reunión entre Milei y Kast, Chile ratificó el apoyo a la Argentina por las Islas Malvinas

Ocurrió cerca de las vías del Tren Universitario.

Se juntó a tener sexo y a tomar cocaína con un desconocido, lo durmieron y le robaron $350.000

Lucas Fidel Pertossi, uno de los rugbiers condenados por el crimen de Fernando Báez Sosa, tiene 27 años.
play

Crimen de Fernando Báez Sosa: Lucas Pertossi, uno de los rugbiers condenados, pidió la excarcelación

Diego Maradona murió el 25 de noviembre de 2020.

Revelaron una nueva foto de Diego Maradona antes de morir: fue presentada ante la Justicia

El hecho se produjo en una escuela de San Martín.

Conmoción en San Martín: una alumna apuñaló a un compañero en la puerta de una escuela

 “Todo el pueblo sabe de mis cosas íntimas”. repetía la abogada antes de quitarse la vida.

Una abogada se quitó la vida tras denunciar a su ex por difundir videos íntimos

Rating Cero

La comediante entró a GH en reemplazo de la expulsada Carmiña Masi.

Nuevo escándalo en Gran Hermano: la Policía notificó a La Maciel

El puertorriqueño tiene 54 años.

Locura por Ricky Martin en Recoleta: salió a saludar a sus fans y fue furor

El Pocho Lavezzi atravesó un tratamiento por depresión en 2023 y puso salir adelante. 

El Pocho Lavezzi habló sin tapujos sobre su lucha contra la depresión: "Ya no podía verme así"

La actriz se presentó en tribunales para dar inicio al juicio contra su expareja.

María Fernanda Callejón, en el juicio por violencia de género contra su exmarido: "Revivirlo es muy traumático"

El video Un vals de Nodal revolucionó las redes por el parecido de la protagonista con Cazzu. 
play

Denunciaron al ex de Cazzu, Christian Nodal: "Poco profesional, poco transparente y aprovechador"

El actor de 85 años permanece en una sanatorio porteño.

Tras su accidente doméstico, Luis Brandoni se encuentra "estable"

últimas noticias

La comediante entró a GH en reemplazo de la expulsada Carmiña Masi.

Nuevo escándalo en Gran Hermano: la Policía notificó a La Maciel

Hace 9 minutos
Ocurrió cerca de las vías del Tren Universitario.

Se juntó a tener sexo y a tomar cocaína con un desconocido, lo durmieron y le robaron $350.000

Hace 13 minutos
Marcos Rojo vio la roja por un golpe a Lucas Martínez Quarta e insultó al árbitro. 

Marcos Rojo recibió una dura sanción tras el clásico y Racing evalúa rescindir su contrato

Hace 16 minutos
El BCRA relaja encajes bancarios como parte del acuerdo técnico con el FMI.

El Banco Central flexibilizó los encajes bancarios para reactivar el crédito

Hace 38 minutos
Caputo defendió el plan económico del Gobierno.

Caputo ratificó el rumbo económico de ajuste y desregulación: "Necesitamos ser más competitivos"

Hace 40 minutos