"Mañana tiroteo": en colegios de Chile y Uruguay también aparecieron pintadas con amenazas La hipótesis de un reto viral de redes sociales cobra fuerza tras el hallazgo de mensajes intimidatorios en instituciones de toda la región. Los gobiernos locales activaron protocolos de seguridad y suspendieron clases ante la psicosis colectiva. Por + Seguir en







En Chile, donde más de 60 establecimientos suspendieron sus actividades.

Tal como ocurrió en colegios de diferentes provincias de Argentina, en escuelas de Chile y Uruguay también aparecieron pintadas con amenazas de tiroteos, lo cual refuerza la teoría de que se podría tratarse de un reto viral entre los alumnos de la región.

Las pintadas, que ocurrieron de forma simultánea en los tres países, encendieron las alarmas de la comunidad educativa regional y forzaron el despliegue de operativos de seguridad para resguardar a los alumnos y al personal docente.

En Argentina, el colegio Carlos Pellegrini detectó inscripciones que advertían: "Los vamos a matar. Tiroteo". Ante este episodio, la conducción de la escuela señaló que "estas manifestaciones no solo infringen nuestros reglamentos, sino que también atentan directamente contra los valores de respeto, diversidad e inclusión que son el pilar fundamental de nuestra institución".

La situación se replicó en Chile, donde más de 60 establecimientos suspendieron sus actividades por amenazas similares en regiones como La Araucanía y Calama. La fiscalía chilena recibió 14 denuncias en una sola jornada, lo que aceleró el debate parlamentario sobre el proyecto de ley "Escuelas Protegidas" para enfrentar estos hechos.

Uruguay también registró episodios críticos, como el hallazgo de un mensaje en un liceo de la ciudad de Minas que dictaba: "No vengan que les avise". En paralelo, el Instituto Dalmacio Vélez Sarsfield de Buenos Aires denunció una pintada en sus baños bajo la frase: "Esto va a ser una morgue".

Los investigadores vinculan estas acciones con un reto viral de la plataforma TikTok por la similitud técnica de los mensajes. Un ejemplo de este patrón es la advertencia hallada en una escuela de Villa Elisa, provincia de Buenos Aires, que decía: "Mañana 15/04 tiroteo, el que arriesga que venga".