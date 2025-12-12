Chile elige nuevo presidente: qué dicen las encuestas sobre el resultado del balotaje Si bien la candidata del oficialismo, Jeannette Jara, ganó la primera vuelta, no lograría repetir la tendencia en los comicios de este domingo. De esta manera, se espera que el sucesor de Gabriel Boric sea el ultraconservador José Antonio Kast. Por + Seguir en







Ambos candidatos cerraron sus campañas esta semana confiados en que ganarán el balotaje presidencial chileno.

Este domingo, Chile definirá a su próximo presidente en un balotaje que disputarán la candidata del Partido Comunista, Jeannette Jara, y el representante de Partido Republicano, José Antonio Kast. Ambos cerraron su campaña durante esta semana y se mostraron convencidos de que serán los sucesores del actual mandatario, Gabriel Boric, a pesar de que las encuestas posicionan como favorito al líder de la ultraderecha.

Kast cerró su campaña el jueves frente a unas 5 mil personas en una plaza de Temuco, una ciudad ubicada en el sur chileno. Detrás de un vidrio blindado, el candidato de la derecha centró su discurso en las políticas de seguridad y criticó la actual gestión del frente de centroizquierda. "Este gobierno generó caos, desorden e inseguridad. Y nosotros vamos a ir a la inversa: vamos a generar orden, seguridad y confianza", aseguró.

Por su parte, Jara cerró su campaña en Santiago, en la Plaza Matte de la comuna de Puente Alto, en el sur de la capital chilena. La elegida por el oficialismo para continuar el mandato del frente de fuerzas de izquierda tuvo su último mitín frente a unas 15 mil personas y se mostró confiada de que ganará el balotaje, a pesar de que las encuestas indican lo contrario. "Estoy aquí con mano firme y determinada para combatir el abuso, la delincuencia, la corrupción y la colusión", dijo la comunista para apelar a los votantes que priorizan los temas de seguridad.

“Quiero decirles que yo soy chilena, y bien chilena. De esas que trabajan a diario y que sacan la familia y el país en adelante. Por eso es importante que quien gobierne nuestro país tenga una conexión con la realidad”, sostuvo Jara.

Qué dicen las encuestas sobre el balotaje entre Kast y Jara A pesar de que Jara ganó las últimas elecciones presidenciales con el 26.8% de los votos, estuvo muy lejos del 50% necesario para convertirse presidenta en primera vuelta. Su contrincante Kast, que obtuvo el 23.9%, lograría captar a gran parte de los sufragios y, según las encuestas, superaría en el balotaje a su rival comunista por un gran margen.

A partir de los datos recogidos del sondeo del Panel Ciudadano de la Universidad del Desarrollo, Kast alcanzaría el 61% de los votos. Por su parte, Jara obtendría el 39%. Esta misma tendencia coincide con los mismos estudios realizados por las encuestadoras Cadem e Intel. La razón por la que todas las encuestadoras ubicaron al ultraconservador como ganador del balotaje se debe a que los votantes de los otros candidatos que no llegaron a la segunda vuelta, pero que acumularon alrededor del 30% de los sufragios, se inclinarían por Kast.