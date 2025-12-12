12 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

Chile elige nuevo presidente: qué dicen las encuestas sobre el resultado del balotaje

Si bien la candidata del oficialismo, Jeannette Jara, ganó la primera vuelta, no lograría repetir la tendencia en los comicios de este domingo. De esta manera, se espera que el sucesor de Gabriel Boric sea el ultraconservador José Antonio Kast.

Por
Ambos candidatos cerraron sus campañas esta semana confiados en que ganarán el balotaje presidencial chileno.

Ambos candidatos cerraron sus campañas esta semana confiados en que ganarán el balotaje presidencial chileno.

Este domingo, Chile definirá a su próximo presidente en un balotaje que disputarán la candidata del Partido Comunista, Jeannette Jara, y el representante de Partido Republicano, José Antonio Kast. Ambos cerraron su campaña durante esta semana y se mostraron convencidos de que serán los sucesores del actual mandatario, Gabriel Boric, a pesar de que las encuestas posicionan como favorito al líder de la ultraderecha.

Chile prohibirá el uso del celular en el colegio para evitar distracciones.
Te puede interesar:

Chile prohibirá el uso de los celulares en todas las escuelas a partir de 2026

Kast cerró su campaña el jueves frente a unas 5 mil personas en una plaza de Temuco, una ciudad ubicada en el sur chileno. Detrás de un vidrio blindado, el candidato de la derecha centró su discurso en las políticas de seguridad y criticó la actual gestión del frente de centroizquierda. "Este gobierno generó caos, desorden e inseguridad. Y nosotros vamos a ir a la inversa: vamos a generar orden, seguridad y confianza", aseguró.

Por su parte, Jara cerró su campaña en Santiago, en la Plaza Matte de la comuna de Puente Alto, en el sur de la capital chilena. La elegida por el oficialismo para continuar el mandato del frente de fuerzas de izquierda tuvo su último mitín frente a unas 15 mil personas y se mostró confiada de que ganará el balotaje, a pesar de que las encuestas indican lo contrario. "Estoy aquí con mano firme y determinada para combatir el abuso, la delincuencia, la corrupción y la colusión", dijo la comunista para apelar a los votantes que priorizan los temas de seguridad.

“Quiero decirles que yo soy chilena, y bien chilena. De esas que trabajan a diario y que sacan la familia y el país en adelante. Por eso es importante que quien gobierne nuestro país tenga una conexión con la realidad”, sostuvo Jara.

Qué dicen las encuestas sobre el balotaje entre Kast y Jara

A pesar de que Jara ganó las últimas elecciones presidenciales con el 26.8% de los votos, estuvo muy lejos del 50% necesario para convertirse presidenta en primera vuelta. Su contrincante Kast, que obtuvo el 23.9%, lograría captar a gran parte de los sufragios y, según las encuestas, superaría en el balotaje a su rival comunista por un gran margen.

A partir de los datos recogidos del sondeo del Panel Ciudadano de la Universidad del Desarrollo, Kast alcanzaría el 61% de los votos. Por su parte, Jara obtendría el 39%. Esta misma tendencia coincide con los mismos estudios realizados por las encuestadoras Cadem e Intel.

La razón por la que todas las encuestadoras ubicaron al ultraconservador como ganador del balotaje se debe a que los votantes de los otros candidatos que no llegaron a la segunda vuelta, pero que acumularon alrededor del 30% de los sufragios, se inclinarían por Kast.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Mhoni advirtió sobre una posible pandemia para diciembre de 2025

¿Una nueva pandemia? La alarmante predicción de Mhoni Vidente que se cumplió con la gripe H3N2

El hombre había recuperado su libertad horas antes de su muerte. 

A plena luz del día asesinaron de un tiro a un hombre que pasó 20 años preso por abuso y asesinato

horror: acusan al marido de la finalista de miss suiza de matarla, descuartizarla y extirpar sus organos

Horror: acusan al marido de la finalista de Miss Suiza de matarla, descuartizarla y extirpar sus órganos

La sonda perdió contacto con la Tierra el pasado 6 de diciembre. 

Misterio: la NASA perdió el contacto con la sonda MAVEN tras tomar imágenes del cometa 3I/ATLAS

En Sofía hubo más de 100.000 manifestantes.

Renunció el primer ministro de Bulgaria tras masivas protestas por corrupción

play

Estados Unidos planea nuevas incautaciones de buques petroleros venezolanos

Rating Cero

El artista peruano de 28 años actuará por primera vez en el Monumental.
play

Quién es Willy Bronca, el telonero que eligió María Becerra para sus shows en el Monumental

Una nueva película navideña se puso en tendencia en Netflix con romance y un mensaje esperanzador
play

Una nueva película navideña se puso en tendencia en Netflix con romance y un mensaje esperanzador: de cuál se trata

Si te gustan series como Marianne, Midnight Mass o The Haunting of Hill House, NOS4A2 puede convertirse en tu próxima obsesión.
play

Esta serie de fantasía y terror es de lo más visto en Netflix y está basada en un famoso comic: cuál es

Presenta una historia sobre el trauma infantil y la amistad donde los protagonistas del Club de los Perdedores deben enfrentar sus peores miedos.
play

Una secuela que no te deja dormir: esta película de una famosa novela de Stephen King llegó a Netflix y es tendencia

Miguel Ángel Rodríguez terminó en el piso.

Duro accidente en MasterChef Celebrity: se cayó un participante y preocupó a todo el equipo

¿Quién quedará eliminado?

Se filtró el nombre de la próxima eliminada de MasterChef: "Si se graba a esa hora, ella no está"

últimas noticias

Agustín Ramos intentó matar a su novia a puñaladas y estaba prófugo.

Intento de femicidio en Solano: capturaron en Chaco al joven que intentó matar a su novia

Hace 15 minutos
Ambos candidatos cerraron sus campañas esta semana confiados en que ganarán el balotaje presidencial chileno.

Chile elige nuevo presidente: qué dicen las encuestas sobre el resultado del balotaje

Hace 52 minutos
La industria textil es una de las más golpeadas del 2025.

La actividad industrial volvió a caer en octubre: operó con solo el 61% de su capacidad instalada

Hace 57 minutos
play
El artista peruano de 28 años actuará por primera vez en el Monumental.

Quién es Willy Bronca, el telonero que eligió María Becerra para sus shows en el Monumental

Hace 59 minutos
Daniel Hadad junto a Leonardo Scatturice.

La empresa líder en logística OCA quedó en manos de Flybondi

Hace 1 hora