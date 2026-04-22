22 de abril de 2026 Inicio
En Vivo

"Ansiedad económica": un malestar que se agrava al ritmo de las peores condiciones laborales

Por la crisis económica, se mantienen los problemas de salud mental y económicos analizados durante la pandemia y postpandemia. Se destacan el pluriempleo, la depresión, el aislamiento y una dependencia excesiva de las redes sociales.

Maira Haunau
Por
Maira Haunau
Las peores condiciones laborales y el desempleo agravan la situación.

Las peores condiciones laborales y el desempleo agravan la situación.

Un estudio en profundidad a 60 familias de Argentina, Chile y Ecuador, del que participaron investigadoras de la Universidad Austral, reveló que todavía persisten los problemas económicos y de salud mental en todos los casos analizados durante la pandemia y postpandemia.

El abogado querellante, Juan Manuel Dragani, confirmó que hubo 5 nuevas declaraciones en el juicio por el crimen de Germán Medina.
Te puede interesar:

Crimen del peluquero en Recoleta: cinco testigos complicaron la situación judicial de Abel Guzmán

"La salud mental y las dificultades económicas siguen siendo desafíos persistentes incluso después de la pandemia", señaló a C5N la investigadora del Observatorio del Desarrollo Humano y la Vulnerabilidad de la UA Victoria Bein, y puntualizó que en Argentina "a la postpandemia se le suma la crisis económica que le siguió con el poder adquisitivo a la baja".

Particularmente los problemas de salud mental como la ansiedad, la soledad y el malestar emocional no solo se mantuvieron durante los últimos años del gobierno de Alberto Fernández y los primeros del de Javier Milei, sino que en algunos casos se intensificaron.

La doctora en Psicología señaló: "La ansiedad económica es parte del argentino promedio, pero al empeorar las condiciones de trabajo en la pandemia y postpandemia se agrava esa ansiedad". "En la Argentina la ansiedad por las cuestiones económicas es casi un denominador común apartidario y apolítico", opinó la profesora.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Chequeado/status/2039091389212791113?s=20&partner=&hide_thread=false

Durante la pandemia por Covid-19 también se puso en valor el sostén familiar y el tiempo dedicado a cuidar de los vínculos más cercanos. Las investigadoras registraron cambios en la dinámica cotidiana de los hogares, como una mayor comunicación, reorganización de roles y desarrollo de estrategias de adaptación que permitieron afrontar contextos adversos. Estos aprendizajes, según el estudio, continúan influyendo en la vida familiar en la etapa posterior a la pandemia.

Bein explicó que, además de los recursos económicos, son los "recursos de afrontamiento emocionales, psicológicos, cognitivos y sociales" los que van a funcionar como "un amortiguador de cualquier situación económica que te traiga la pandemia o cualquier situación que esté atravesando el país".

"La familia en Argentina es un recurso fundamental y culturalmente es un ancla, una balsa o un salvavidas. Nos volcamos emocional, social y económicamente", definió la docente.

netflix en familia

El estudio titulado Cambios en la vida familiar en Chile, Argentina y Ecuador: aprendizajes post crisis sociosanitaria también señaló la necesidad de fortalecer políticas públicas orientadas al acompañamiento de las familias, especialmente en materia de salud mental y estabilidad socioeconómica, con el objetivo de mejorar la capacidad de respuesta ante eventuales crisis.

El equipo de investigadoras de la UA estuvo compuesto por Bein, María Dolores Dimier de Vicente, María Sol González Larre y Lorena Bolzon.

Las características de las familias argentinas entrevistadas

De las 60 familias entrevistadas, 17 eran de la clase media argentina. Las investigadoras eligieron medir el nivel socioeconómico de acuerdo a la educación de cada cabeza de familia entrevistada: 10 tenían un título universitario, cuatro habían completado estudios terciarios técnicos y tres se habían graduado de la escuela secundaria.

Además, 12 de estos grupos familiares contaban con menores a cargo entre sus integrantes y el resto no convivía con sus descendientes o directamente no tenían, aunque los jóvenes sin hijos eran una minoría. Quienes trabajaban como profesionales llevaban varios años ejerciendo su carrera.

Los problemas económicos que mencionó cada cabeza de familia variaban "mucho" caso a caso, según Bein, pero diferenció a los trabajadores independientes afectados por el cierre de comercios y a quienes sobrevivieron durante el postpandemia "con pluriempleo para ir diversificando los ingresos".

La deuda de salud mental y la familia como "balsa"

Las personas adultas entrevistadas mencionaron ansiedad "en muchísimos casos" y, en menor medida, depresión como los problemas de salud mental que se mantuvieron desde la pandemia y sus años posteriores. Mientras que los menores empezaron a presentar padecimientos relacionados al uso de tecnología.

Desde adolescentes con "aislamiento social e hiperuso de tecnología y redes sociales" para relacionarse, en vez de encuentros, llamadas o WhatsApp; hasta "niños más pequeños con problemas de conducta enormes producto del uso excesivo de pantallas por YouTube o la televisión".

Algunos colegios a los que concurrían los menores de las familias analizadas tuvieron que reducir campamentos de cuatro noches a dos noches porque a los chicos les cuesta "mucho" la separación de los padres.

Escuela CABA

"Empezaron a presentar mucha menos tolerancia a la frustración, mucha más dificultades de atención, para sostener la atención y la concentración, más hiperactividad y más problemas de conducta y desafíos en la reinserción escolar", enumeró Bein en relación a los miembros más pequeños de las familias.

Sin embargo, el grupo familiar también supo actuar como "amortiguador" del daño psicológico. "Cuando la familia puede operar como un buffer, que amortigua los golpes, la salida de la pandemia es mucho más adaptativa y con menos compromiso de la salud mental de las familias", señaló la investigadora de la UA y destacó que durante la pandemia se valorizó el tiempo en compañía.

"En Argentina tenemos un valor especial puesto en la familia, salimos de la pandemia aferrándonos al tiempo en familia e intentando no perderlo. 'No volvamos para atrás, entendemos el valor de la familia, defendámoslo'", concluyó la psicóloga.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La famosa supo reinventarse y sumó seguidores en las redes sociales.

Adriana Aguirre reveló cuál es su "rango": "Mis touch and go siempre son colágeno"

Estela de Carlotto y Luis Puenzo, juntos en un homenaje al director de La historia oficial.

Abuelas despidó a Luis Puenzo: "Hizo conocer el drama de los niños apropiados en el mundo"

La participante chilena quedó expuesta ante la casa y el público de Telefe.

Tensión extrema en Gran Hermano: el Big le abrió la puerta a Pincoya para que abandone la casa

Esta joya oculta en la Puna jujeña ofrece una experiencia única.

Descubriendo Argentina: el pueblo con paisajes que parecen de Marte por sus colores

Este destino conserva sus tradiciones y costumbres ancestrales gracias a su aislamiento geográfico. 

Descubriendo Salta: el pueblo colgado de la montaña en el que tiene ríos, llamas y nada de señal

Mercado Pago es la billetera virtual de Mercado Libre.

La morosidad de los préstamos de Mercado Pago saltó a casi 9% en Argentina

Rating Cero

¿Qué hay detrás de los rumores de separación y por qué vuelve a mencionarse a Cazzu?.

Christian Nodal se habría separado de Ángela Aguilar y Cazzu estaría de nuevo en la discusión: a qué se debe

﻿Nathy Peluso explicó su cambio físico en redes sociales.

Nathy Peluso reveló su secreto para su impactante transformación física: así se ve ahora

Qué pasa entre Sebastián Wainraich y Dalia Gutmann

Se filtró cuál fue el motivo de la crisis de pareja entre Dalia Gutmann y Sebastián Wainraich

Con esta propuesta, Disney+ apuesta por una narrativa más introspectiva dentro del universo criminal, poniendo el foco en las consecuencias personales de un mundo marcado por la violencia.
play

Esta es la serie sobre el hijo de Pablo Escobar que llegó a Disney Plus y sorprende a todos con los datos que nunca fueron contados

El estudio se encuentra completamente inmerso en el rodaje de la quinta película de Vengadores.  
play

Marvel confirmó qué película habrá que ver sí o sí antes de Avengers Doomsday: estará en el cine con escenas exclusivas

El hombre fue uno de los protagonistas de El Chavo del 8.

Murió Ricardo de Pascual, reconocido humorista y actor de "El Chavo del 8", a los 85 años

últimas noticias

La innovación tecnológica que podría suplantar a los médicos de guerra. 

¿Adiós a los médicos de guerra? Este es el dron que salvaría millones de vidas

Hace 20 minutos
¿Qué hay detrás de los rumores de separación y por qué vuelve a mencionarse a Cazzu?.

Christian Nodal se habría separado de Ángela Aguilar y Cazzu estaría de nuevo en la discusión: a qué se debe

Hace 31 minutos
El cielo puede marcar una tendencia, pero cada persona sigue teniendo la última palabra sobre cómo vivir lo que viene.

Así será la suerte de cada signo esta semana, según Esperanza Gracia

Hace 36 minutos
Se quedó dormida en el colectivo y avisó por mensaje a su novio: la conversación se volvió viral

Se quedó dormida en el colectivo y avisó por mensaje a su novio: la conversación se volvió viral

Hace 38 minutos
Los plazos fijos comienzan a ubicarse en un punto más equilibrado frente al avance de los precios.

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositás 550.000 pesos a 30 días en abril 2026

Hace 47 minutos