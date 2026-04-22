"Ansiedad económica": un malestar que se agrava al ritmo de las peores condiciones laborales

Por la crisis económica, se mantienen los problemas de salud mental y económicos analizados durante la pandemia y postpandemia. Se destacan el pluriempleo, la depresión, el aislamiento y una dependencia excesiva de las redes sociales.

Un estudio en profundidad a 60 familias de Argentina, Chile y Ecuador, del que participaron investigadoras de la Universidad Austral, reveló que todavía persisten los problemas económicos y de salud mental en todos los casos analizados durante la pandemia y postpandemia.

"La salud mental y las dificultades económicas siguen siendo desafíos persistentes incluso después de la pandemia", señaló a C5N la investigadora del Observatorio del Desarrollo Humano y la Vulnerabilidad de la UA Victoria Bein, y puntualizó que en Argentina "a la postpandemia se le suma la crisis económica que le siguió con el poder adquisitivo a la baja ".

Particularmente los problemas de salud mental como la ansiedad, la soledad y el malestar emocional no solo se mantuvieron durante los últimos años del gobierno de Alberto Fernández y los primeros del de Javier Milei , sino que en algunos casos se intensificaron.

La doctora en Psicología señaló: "La ansiedad económica es parte del argentino promedio, pero al empeorar las condiciones de trabajo en la pandemia y postpandemia se agrava esa ansiedad". "En la Argentina la ansiedad por las cuestiones económicas es casi un denominador común apartidario y apolítico ", opinó la profesora.

Durante la pandemia por Covid-19 también se puso en valor el sostén familiar y el tiempo dedicado a cuidar de los vínculos más cercanos. Las investigadoras registraron cambios en la dinámica cotidiana de los hogares, como una mayor comunicación, reorganización de roles y desarrollo de estrategias de adaptación que permitieron afrontar contextos adversos. Estos aprendizajes, según el estudio, continúan influyendo en la vida familiar en la etapa posterior a la pandemia.

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Bein explicó que, además de los recursos económicos, son los "recursos de afrontamiento emocionales, psicológicos, cognitivos y sociales" los que van a funcionar como "un amortiguador de cualquier situación económica que te traiga la pandemia o cualquier situación que esté atravesando el país".

"La familia en Argentina es un recurso fundamental y culturalmente es un ancla, una balsa o un salvavidas. Nos volcamos emocional, social y económicamente", definió la docente.

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El estudio titulado Cambios en la vida familiar en Chile, Argentina y Ecuador: aprendizajes post crisis sociosanitaria también señaló la necesidad de fortalecer políticas públicas orientadas al acompañamiento de las familias, especialmente en materia de salud mental y estabilidad socioeconómica, con el objetivo de mejorar la capacidad de respuesta ante eventuales crisis.

El equipo de investigadoras de la UA estuvo compuesto por Bein, María Dolores Dimier de Vicente, María Sol González Larre y Lorena Bolzon.

Las características de las familias argentinas entrevistadas

De las 60 familias entrevistadas, 17 eran de la clase media argentina. Las investigadoras eligieron medir el nivel socioeconómico de acuerdo a la educación de cada cabeza de familia entrevistada: 10 tenían un título universitario, cuatro habían completado estudios terciarios técnicos y tres se habían graduado de la escuela secundaria.

Además, 12 de estos grupos familiares contaban con menores a cargo entre sus integrantes y el resto no convivía con sus descendientes o directamente no tenían, aunque los jóvenes sin hijos eran una minoría. Quienes trabajaban como profesionales llevaban varios años ejerciendo su carrera.

Los problemas económicos que mencionó cada cabeza de familia variaban "mucho" caso a caso, según Bein, pero diferenció a los trabajadores independientes afectados por el cierre de comercios y a quienes sobrevivieron durante el postpandemia "con pluriempleo para ir diversificando los ingresos".

La deuda de salud mental y la familia como "balsa"

Las personas adultas entrevistadas mencionaron ansiedad "en muchísimos casos" y, en menor medida, depresión como los problemas de salud mental que se mantuvieron desde la pandemia y sus años posteriores. Mientras que los menores empezaron a presentar padecimientos relacionados al uso de tecnología.

Desde adolescentes con "aislamiento social e hiperuso de tecnología y redes sociales" para relacionarse, en vez de encuentros, llamadas o WhatsApp; hasta "niños más pequeños con problemas de conducta enormes producto del uso excesivo de pantallas por YouTube o la televisión".

Algunos colegios a los que concurrían los menores de las familias analizadas tuvieron que reducir campamentos de cuatro noches a dos noches porque a los chicos les cuesta "mucho" la separación de los padres.

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"Empezaron a presentar mucha menos tolerancia a la frustración, mucha más dificultades de atención, para sostener la atención y la concentración, más hiperactividad y más problemas de conducta y desafíos en la reinserción escolar", enumeró Bein en relación a los miembros más pequeños de las familias.

Sin embargo, el grupo familiar también supo actuar como "amortiguador" del daño psicológico. "Cuando la familia puede operar como un buffer, que amortigua los golpes, la salida de la pandemia es mucho más adaptativa y con menos compromiso de la salud mental de las familias", señaló la investigadora de la UA y destacó que durante la pandemia se valorizó el tiempo en compañía.

"En Argentina tenemos un valor especial puesto en la familia, salimos de la pandemia aferrándonos al tiempo en familia e intentando no perderlo. 'No volvamos para atrás, entendemos el valor de la familia, defendámoslo'", concluyó la psicóloga.