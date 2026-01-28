28 de enero de 2026 Inicio
Cayó un avión en India: murieron 5 personas, entre ellas un importante funcionario

La nave se estrelló cuando intentaba aterrizar en el aeropuerto de Baramati. El regulador de la aviación local informó que "ninguna de las personas a bordo sobrevivió al accidente".

El accidente terminó con la vida de cinco personas.

Un trágico accidente terminó con la vida de cinco personas en India, entre las cuales se encontraba el viceprimer del estado de Maharashtra, en el centro del país, Ajit Pawar.

“No hubo sobrevivientes entre las personas que viajaban a bordo”, informó la Dirección General de Aviación Civil (DGCA) a través de un comunicado emitido horas después del accidente aéreo.

La aeronave involucrada fue el Tianma-1000, un avión no tripulado de carga fabricado en China, que había sido contratado para una misión oficial.

Según informaron, la nave despegó desde la ciudad de Bombay y se estrelló cuando intentaba aterrizar en el aeropuerto de Baramati. En el vuelo viajaban cinco personas: el dirigente Ajit Pawar, dos integrantes de su equipo y dos tripulantes, según precisaron las autoridades aeronáuticas.

Las imágenes difundidas tras el siniestro muestran los restos del avión envueltos en llamas y una espesa columna de humo elevándose desde el lugar del impacto. Por el momento, las causas del accidente permanecen bajo investigación.

Quién era Ajit Pawar, el funcionario que murió en el accidente de la India

Ajit Pawar, una de las figuras políticas más relevantes del estado de Maharashtra, murió como consecuencia del siniestro. Sobrino del histórico líder Sharad Pawar, fundador del Partido del Congreso Nacionalista (NCP), construyó una extensa trayectoria en la política regional a lo largo de varias décadas.

Luego de distanciarse del espacio político liderado por su tío, encabezó una facción propia que fue reconocida oficialmente por la Comisión Electoral y que integraba la coalición gobernante del estado, en alianza con el partido del primer ministro Narendra Modi.

El jefe de gobierno indio expresó su pesar a través de la red social X, donde afirmó sentirse “profundamente entristecido” por la muerte del dirigente y lo definió como un “líder del pueblo”, resaltando su compromiso con los sectores más vulnerables y su cercanía con la ciudadanía.

Las condolencias también llegaron desde distintos sectores del arco político. Entre quienes se pronunciaron se encuentran el ministro de Defensa, Rajnath Singh; el ministro de Comercio, Piyush Goyal; y el líder opositor Rahul Gandhi, quienes lamentaron tanto la muerte de Pawar como la de las demás víctimas del accidente.

