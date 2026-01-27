28 de enero de 2026 Inicio
Italia: un pueblo quedó al borde del precipicio tras un deslizamiento de tierra

Las autoridades locales estimaron los daños en más de 1.000 millones de euros. Los fuertes vientos y olas empujaron el mar tierra adentro, desbordando las defensas costeras y destruyendo viviendas y negocios.

Las autoridades locales advirtieron que el deslizamiento de tierra sigue activo.

Reuters

Más de 1.500 personas tuvieron que ser evacuadas y varias decenas de casas quedaron al borde del precipicio después de que la localidad italiana de Niscemi, ubicada en Sicilia, sufriera un deslizamiento de tierra de hasta 4 kilómetros provocado por una fuerte tormenta.

Según las autoridades locales, la localidad de 25 mil habitantes en el centro sur de la isla se encuentra sobre una meseta que se está derrumbando gradualmente hacia la llanura inferior. Ante esta geografía, el clima agravó la situación: la semana pasada, una feroz tormenta golpeó las costas italianas y obligó a la primera ministra Giorgia Meloni a declarar el estado de emergencia para Sicilia, Cerdeña y Calabria. Pero en el caso del mencionado pueblo, hizo que se produjera el grave deslizamiento de tierra.

"Seamos claros: hay casas al borde del deslizamiento de tierra que son inhabitables", dijo el jefe de protección civil, Fabio Ciciliano, añadiendo que los residentes de las zonas afectadas serán reubicados permanentemente. "Una vez que el agua se haya drenado y el tramo en movimiento se haya detenido o disminuido su velocidad, se hará una evaluación más precisa. El deslizamiento de tierra sigue activo", agregó.

El gobierno de Meloni destinó 100 millones de euros (u$s119 millones) para cubrir las necesidades iniciales de las zonas más afectadas por la reciente tormenta. Sin embargo, las autoridades locales estiman los daños en más de 1.000 millones de euros después de que los fuertes vientos y olas empujaran el mar tierra adentro, desbordando las defensas costeras y destruyendo viviendas y negocios.

En los últimos años, los fenómenos meteorológicos se volvieron cada vez más frecuentes en Italia. Este caso de deslizamiento de tierra en Niscemi se sumó a varias inundaciones que devastaron ciudades de todo el país en las que murieron decenas de personas, incluso en zonas históricamente menos expuestas.

OTAN en crisis: Italia consideró "inaceptables" los dichos de Donald Trump

La Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) atraviesa una interna después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmara que las tropas internacionales no estadounidenses " se mantuvieron un poco atrás, alejados de las líneas del frente".

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, y su par noruego, Jonas Gahr Støre, cuestionaron la afirmación realizada en Fox News.

A pesar de su conocida sintonía política con Trump, Meloni calificó las palabras de "inaceptables" y Gahr Støre las definió como "irrespetuosas".

"Italia y Estados Unidos han combatido juntos. No podemos aceptar análisis superficiales y equivocados que ignoran el sacrificio de nuestros soldados", publicó la italiana en X y recordó que su país perdió 53 militares en la misión de la OTAN y terminó con un saldo de 700 heridos.

Meloni recordó: "En esa operación masiva contra quienes alimentaban el terrorismo, Italia respondió de inmediato junto con sus aliados, desplegando miles de tropas y asumiendo la plena responsabilidad del Comando Regional Oeste, una de las áreas operativas más importantes de toda la misión internacional".

