Lula se reunió con José Antonio Kast con la integración regional y el Corredor Bioceánico en agenda El presidente de Brasil y el mandatario electo de Chile aparcaron sus diferencias ideológicas en el primer encuentro entre ambos, donde dialogaron sobre proyectos de infraestructura y cooperación económica estratégica.







En un giro diplomático pragmático, el presidente electo de Chile, José Antonio Kast, y el mandatario de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, mantuvieron una reunión bilateral de una hora y media en Panamá. El encuentro, realizado en el marco del Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026, tuvo como eje central la integración regional, la seguridad y el fortalecimiento de los lazos comerciales entre dos de las principales economías del Cono Sur.

El punto más destacado de la agenda fue el análisis del Corredor Bioceánico Capricornio, una obra de infraestructura diseñada para conectar el puerto de Santos en Brasil con las terminales marítimas del norte chileno. Este proyecto estratégico, que atraviesa territorio paraguayo y argentino, busca reducir los costos logísticos y potenciar la competitividad de las exportaciones sudamericanas hacia los mercados globales, especialmente el asiático.

Al término de la reunión, Kast subrayó la relevancia de esta conexión terrestre y marítima para el desarrollo del bloque regional. “Hablamos de los corredores de integración que se están avanzando, y hay uno bastante avanzado: el corredor Capricornio, que va a potenciar las relaciones comerciales”, precisó el líder chileno, quien además auguró que la iniciativa atraerá “mayor inversión y mayor crecimiento” para los países involucrados.

El mandatario electo también destacó que la naturaleza del vínculo debe trascender las posturas personales de los gobernantes de turno. "Coincidimos en que esta es una relación entre Estados, más allá de diferencias ideológicas que puedan haber existido en la campaña electoral; es distinto cuando uno representa a un país", afirmó Kast.

Por último, Kast reafirmó que la colaboración entre Chile y Brasil es fundamental para enfrentar problemas estructurales. Según el dirigente, “los desafíos de América del Sur en materia de seguridad, progreso económico y superación de la pobreza son enormes, y la colaboración de Estado entre Chile y Brasil puede liderar el cambio que nuestra región necesita”.