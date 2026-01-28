Pánico en los Alpes: un voraz incendio destruyó un hotel de lujo y evacuaron a 270 personas

El siniestro se desató en la exclusiva estación de esquí de Courchevel y afectó a dos establecimientos de cinco estrellas. Afortunadamente, a pesar de la magnitud de las llamas, no hubo víctimas fatales.

Más de un centenar de bomberos trabajan durante este miércoles para extinguir un incendio a gran escala en el hotel Grandes Alpes , en la localidad de Courchevel , ubicada en la región de Saboya , Francia . El fuego comenzó el martes por la noche en el ático del edificio y obligó a un desalojo inmediato de los huéspedes hacia otros centros turísticos.

La Prefectura de Saboya confirmó que la evacuación alcanzó a 270 personas tras la propagación del foco hacia una estructura lindera. El operativo cuenta con el apoyo de brigadas de los departamentos vecinos de Isère y Alta Saboya . A pesar de las llamaradas y el humo, las autoridades locales destacaron que el procedimiento se realizó con absoluta tranquilidad. "La evacuación se llevó a cabo con calma y hasta el momento no se han registrado heridos", señalaron.

Vanina Nicoli, prefecta de Saboya, explicó a France Info que la situación es crítica por las características del lugar. " El incendio es muy complejo y difícil de apagar debido a la gran cantidad de madera y la cercanía entre los hoteles de ultralujo", señaló la funcionaria ante la prensa local.

El combate contra las llamas presenta obstáculos adicionales por las condiciones climáticas y estructurales. Según informó el subprefecto Bruno Charlot a la radio ICI, el tejado tiene "más de 50 centímetros de nieve, a veces un metro". Esta capa impide el acceso directo a los focos que se extienden debajo de la superficie y, por eso, continúa el trabajo de extinción del fuego hasta estas horas.

Embed #Incendie | Point de situation à 12h00



Retrait de la neige sur la toiture, découpe des toits, dégarnissage : l'intervention des sapeurs-pompiers se poursuit à Courchevel 1850 avec des opérations toujours très techniques pour pouvoir accéder aux flammes et contenir la… pic.twitter.com/hbYSNqzIFs — Préfète de la Savoie (@Prefet73) January 28, 2026

Continúa el trabajo de extinción del fuego en el hotel Grandes Alpes

La funcionaria Nicoli actualizó el parte del personal afectado durante las tareas de rescate en horas de la mañana del miércoles, en Francia. "Actualmente contamos con aproximadamente 145 bomberos en el lugar. Solo hay cuatro efectivos con heridas leves por inhalación de humo o lesiones menores", indicó sobre el despliegue técnico.

El destino afectado, Courchevel, es reconocido como uno de los centros de esquí más exclusivos a nivel global. El complejo integra el área de Los Tres Valles y cuenta con infraestructura para jets privados y gastronomía de alto nivel. La zona se encuentra en alerta por la seguridad edilicia tras siniestros previos en la región.