Revelación: el FBI confirmó que carceleros habrían simulado el cadáver de Epstein

Un documento desclasificado revela que guardias del penal donde murió el financista habrían montado un falso traslado para engañar a los medios.

Por
Un informe del Buró Federal de Investigaciones (FBI) incorporado a la última tanda de documentos sobre Jeffrey Epstein reveló que el día de su muerte se habría montado una maniobra para distraer a la prensa apostada frente al Centro Correccional Metropolitano (MCC) de Nueva York.

De acuerdo al testimonio de un jefe de guardia, fechado el 16 de agosto de 2019, ante la fuerte presencia de medios se utilizaron cajas y sábanas para simular un cuerpo humano que fue colocado en un vehículo blanco de la Oficina del Médico Forense. Ese rodado fue seguido por periodistas, mientras que el cadáver real habría sido retirado en un automóvil negro que abandonó el lugar sin ser advertido.

image

Epstein fue hallado muerto el 10 de agosto de 2019 en su celda, donde permanecía detenido acusado de tráfico sexual de menores. La autopsia oficial concluyó que se trató de un suicidio por ahorcamiento, aunque las fallas en la vigilancia, cámaras inactivas y controles omitidos, alimentaron sospechas y teorías alternativas.

El financista ya había enfrentado cargos en 2008 en Florida, donde obtuvo un polémico acuerdo judicial. En 2019 volvió a ser arrestado en Nueva York, acusado de liderar una red que explotaba sexualmente a adolescentes entre 2002 y 2005. Se declaró inocente y esperaba juicio al momento de su muerte.

La publicación reciente de documentos judiciales también reavivó el debate sobre las figuras vinculadas socialmente con Epstein. Entre los nombres mencionados en distintos registros aparece el presidente Donald Trump, quien reconoció haber tenido relación con él en el pasado, aunque negó cualquier conducta ilegal y afirmó haber cortado el vínculo años antes de su detención. En la causa fue condenada Ghislaine Maxwell, expareja y colaboradora de Epstein, a 20 años de prisión por su rol en la captación y abuso de menores.

