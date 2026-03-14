Campaña solidaria para ayudar a un jubilado: juntó medio millón de dólares A sus 78 años tuvo que salir a trabajar como repartidor para poder pagar las facturas de su casa y los medicamentos, tanto de él como de su esposa. Su historia motivó que la gente donara dinero. Por + Seguir en







La historia Richard generó un gran impacto en redes sociales.

La historia de un jubilado, que a sus 78 años, tuvo que salir a trabajar para poder pagar las facturas de su casa y sus medicamentos, se volvió viral en redes sociales. Una de sus clientas, vio quién le dejó el pedido en la puerta de su casa y al notar, que el hombre se movía con dificultad, no dudó en intervenir y crear una colecta para poder ayudarlo.

Richard Pulley volvió a trabajar como repartidor de DoorDash, en Estados Unidos, después de que su esposa perdiera su trabajo y se encontraran en dificultades para poder mantener su hogar y comprar los medicamentos que ambos necesitan.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AlertaMundoNews/status/2032494498102604126&partner=&hide_thread=false | Richard Pulley, el hombre de 78 años de Tennessee que tuvo que empezar a trabajar como repartidor de DoorDash para poder pagar sus facturas y medicinas, ha agradecido públicamente el apoyo recibido tras una inesperada ola de solidaridad en internet.



Usuarios de todo el… pic.twitter.com/JQamocLM2b — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) March 13, 2026 Tras 56 años de matrimonio, los dos encontraron la salida de que Richard trabajara como repartidor para sumar un ingreso en su familia. Sin embargo, una de sus entregas quedó registrada en una cámara de seguridad, y la dueña de la casa observó cómo se movía con dificultad para poder dejar el pedido en la entrada, lo que hizo que interviniera en la historia.

La clienta subió el video a su cuenta de TikTok y en cuestión de minutos recibió entre me gustas y reproducciones, comentarios de solidaridad y pedidos de información sobre repartidor para poder ayudarlo.

Ante esta situación se decide a buscarlo y contactarse, al mismo tiempo que crea una campaña para recaudar dinero en "GoFundMe". Lo que no se esperó es que la historia de Richard sea tan viral en redes, y en tan solo 24 horas recaudó más de 500 mil dólares.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Rightanglenews/status/2032255915424886804&partner=&hide_thread=false BREAKING - An elderly Tennessee man, Richard Pulley, has amassed nearly half a million dollars in donations after being recorded struggling while delivering food to help cover medical bills after he was forced out of retirement following his wife losing her job. pic.twitter.com/cLoZQwjDSl — Right Angle News Network (@Rightanglenews) March 13, 2026 Richard y su esposa, conocieron a Brittany Smith, la joven que subió su video a redes y creó la campaña, y en una entrevista televisiba aseguraron: "Estamos profundamente agradecidos con cada persona que ha contribuido. Nos han quitado una enorme presión de encima y han hecho que la vida vuelva a ser un poco más llevadera".