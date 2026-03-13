13 de marzo de 2026 Inicio
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Emocionante video: alumnos de un secundario le dan una sorpresa a un profesor y se larga a llorar

Estudiantes de sexto año de una escuela técnica de Mar del Plata le hicieron una broma a su docente y lo sorprendieron con el buzo de la promoción 2026.

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Alumnos sorprendieron a su profesor con el buzo de egresados 2026- 

Alumnos sorprendieron a su profesor con el buzo de egresados 2026- 

Un grupo de alumnos de sexto año, de una escuela técnica de Mar del Plata, le hicieron una "broma" a un profesor y lo sorprendieron regalándole el buzo de egresados. La emotiva reacción del docente se volvió viral en redes sociales.

La participante se desubicó con su compañera nacida en el Congo.
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El video lo compartieron desde la cuenta oficial de TikTok que armaron los próximos egresados de 2026 bajo el nombre @promoción26tecc de la Escuela de Educación Secundaria Técnica N.º 1 “Cte. Luis Piedrabuena”.

En el clip, que apenas dura unos segundos bajo el título: "Entregándole el buzo a Gamarra", los alumnos logran llamar la atención del docente pidiéndole ayuda para abrir el gabinete de una computadora.

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Ante la mirada atenta de todo el grupo y las sonrisas cómplices, el profesor abre con cuidado el CPU y se da cuenta que dentro hay una bolsa de color rosa. Entre risas, Gamarra abre y se sorprende al descubrir que dentro estaba el mismo buzo de egresado que usan los chicos con su apellido.

Gamarra le agradece a los chicos y los saluda uno por uno, se pone el buzo y recibe el aplauso de todos los presentes. El video tiene más de 1.2 millones de reproducciones en TikTok y recibió miles de comentarios y "me gusta".

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