Emocionante video: alumnos de un secundario le dan una sorpresa a un profesor y se larga a llorar Estudiantes de sexto año de una escuela técnica de Mar del Plata le hicieron una broma a su docente y lo sorprendieron con el buzo de la promoción 2026. Por + Seguir en







Alumnos sorprendieron a su profesor con el buzo de egresados 2026-

Un grupo de alumnos de sexto año, de una escuela técnica de Mar del Plata, le hicieron una "broma" a un profesor y lo sorprendieron regalándole el buzo de egresados. La emotiva reacción del docente se volvió viral en redes sociales.

El video lo compartieron desde la cuenta oficial de TikTok que armaron los próximos egresados de 2026 bajo el nombre @promoción26tecc de la Escuela de Educación Secundaria Técnica N.º 1 “Cte. Luis Piedrabuena”.

En el clip, que apenas dura unos segundos bajo el título: "Entregándole el buzo a Gamarra", los alumnos logran llamar la atención del docente pidiéndole ayuda para abrir el gabinete de una computadora.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/EsTendenciaEnX/status/2032198409214419208&partner=&hide_thread=false “Gamarra”:

Porque le regalaron al profe de 5to un buzo de egresados y se emocionó el viejardo pic.twitter.com/35BvRBXlxP — Es tendencia en (@EsTendenciaEnX) March 12, 2026 Ante la mirada atenta de todo el grupo y las sonrisas cómplices, el profesor abre con cuidado el CPU y se da cuenta que dentro hay una bolsa de color rosa. Entre risas, Gamarra abre y se sorprende al descubrir que dentro estaba el mismo buzo de egresado que usan los chicos con su apellido.