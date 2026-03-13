Brasil: Jair Bolsonaro fue internado en terapia intensiva tras ser diagnosticado con bronconeumonía El expresidente, condenado a 27 años de prisión por intento de golpe de Estado, fue internado el el hospital DF Star de Brasilia. "Es la neumonía más grave que ha tenido", expresó el médico del mandatario. Por + Seguir en







El expresidente de Brasil tiene 70 años.

El expresidente de Brasil Jair Bolsonaro, quien cumple condena de 27 años de prisión por intento de golpe de Estado e incitación a la violencia, fue internado de urgencia en terapia intensiva en el hospital DF Star de Brasilia como consecuencia de una bronconeumonía bilateral que se le declaró en la celda.

En un comunicado oficial, el hospital reveló el estado de salud del exfuncionario: "Se le realizaron pruebas de imagen y análisis de laboratorio que confirmaron una bronconeumonía bacteriana bilateral de probable origen por aspiración. Actualmente se encuentra hospitalizado en la unidad de cuidados intensivos, donde recibe tratamiento antibiótico intravenoso y soporte clínico no invasivo", precisó sobre Bolsomario, quien fue internado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

Embed AGORA: Dr. Brasil Caiado, médico de Jair Bolsonaro, afirma que essa é a pneumonia mais acentuada que o ex-presidente já teve.



Ele afirma que não há previsão de alta, e que se ele tivesse em casa, teria bem menos riscos. pic.twitter.com/e5tBhNFrhu — Brasil Alternativo (@bralternativo_) March 13, 2026 El hijo del presidente, el senador Flavio Bolsonaro, había publicado en redes sociales temprano este viernes que su padre había vomitado y necesitaba atención médica. “Conversé rápidamente con los médicos y dijeron que esta fue la más grave de las veces que ha sido internado aquí por la cantidad de líquido en los pulmones”, indicó. Según el parte médico, el referente de la ultraderecha llegó allí con un “cuadro de fiebre alta, caída de la saturación de oxígeno, sudoración y escalofríos”.

El senador aprovechó la oportunidad para insistir con el pedido de cambio de régimen de prisión para su padre. Pidió expresamente a la Corte Suprema le conceda la prisión domiciliaria, algo que el Supremo ya le negó en diferentes oportunidades. “Están jugando con la vida de mi padre. No pueden quedarse con esa posición de que se trata de algún tipo de melindre o con la paranoia de que él puede fugarse", precisó Flavio.

En tanto, el doctor Brasil Caiado, contó en rueda de prensa que esta vez les ha sorprendido la velocidad con la que se instaló la infección en ambos pulmones e insinuó que su situación médica mejoraría si estuviera en prisión domiciliaria en vez de permanecer en la cárcel.

La salud de Jair Bolsonaro El exmandatario Jair Bolsonaro convive desde hace años con severas secuelas abdominales como consecuencia del ataque con un arma blanca que sufrió en la campaña electoral de 2018. Aquel episodio derivó en múltiples cirugías de alta complejidad y complicaciones digestivas que persisten hasta la actualidad en su rutina diaria. La última vez que estuvo hospitalizado fue cuando estaba preso en una celda especial en la sede de la Policía Federal en Brasilia, cuando fue sometido a cuatro cirugías y permaneció ingresado entre el 24 de diciembre de 2025 y el 1 de enero de este año. La Justicia de Brasil sentenció al líder político a 27 años de cárcel por su responsabilidad en el intento de golpe de Estado tras los comicios de 2022. La Corte Suprema ya rechazó diversos pedidos de arresto domiciliario, a pesar de las insistentes apelaciones de su defensa sobre el deterioro de su condición física. El parte médico del hospital DF Star sobre la salud de Jair Bolsonaro informe hospital DF Star