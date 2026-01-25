25 de enero de 2026 Inicio
Brasil: un rayo hirió a decenas de manifestantes en un acto en apoyo a Bolsonaro

El hecho ocurrió en Brasilia y produjo caos y pánico entre los presentes. Al menos 34 personas resultaron heridas y debieron ser hospitalizadas.

El impacto de un rayo provocó lesiones en participantes de marcha pro-Bolsonaro en Brasilia.



Miles de simpatizantes de Jair Bolsonaro, vestidos de verde y amarillo, se habían movilizado para exigir la libertad del ex presidente de Brasil, condenado por intento de golpe de Estado, cuando un rayó interrumpió el acto al caer sobre los manifestantes. El fenómeno ocurrió en las inmediaciones de la Plaza do Cruzeiro, punto previsto para el cierre de la marcha impulsada por el diputado Nikolas Ferreira, uno de los principales referentes de la extrema derecha brasileña.

La Policía de Río de Janeiro usó la imagen de la abogada argentina en una campaña antirracismo

El incidente climático se dio en medio de las intensas lluvias que azotaron el Distrito Federal y dejó un saldo de al menos 34 personas heridas. Según trascendió en algunos medios oficiales, ocho de las víctimas se encuentran en estado grave tras el impacto. El momento en el que el rayo impactó en la zona quedó registrado en un video, que comenzó a circular en redes sociales tras el incidente.

La movilización de este domingo se dio en el marco de cierre de una caminata iniciada el lunes pasado en Paracatu, en el estado de Minas Gerais, desde donde el diputado Ferreira avanzó hacia Brasilia acompañado por seguidores del expresidente. De acuerdo con el relato del legislador, emprendió a pie un trayecto de aproximadamente 240 kilómetros por una autopista federal. Al llegar a la capital, lo esperaban miles de simpatizantes, muchos de ellos luciendo los tonos verde y amarillo de la bandera brasileña.

Los simpatizantes de Bolsonaro reclamaron su liberación tras ser condenado el 11 de septiembre a 27 años y tres meses de prisión por liderar un complot golpista tras perder las elecciones de 2022 frente a Luiz Inácio Lula da Silva. Por su parte, Ferreira calificó la marcha como una herramienta para "abrir los ojos" de la población en un año clave, donde Brasil enfrentará elecciones presidenciales, regionales y legislativas. A su vez, volvió a criticar a la Corte Suprema por las condenas vinculadas a los ataques del 8 de enero de 2023.

La movilización de los miles de simpatizantes terminó en tragedia por el impacto del rayo que hirió a varias personas. Brigadas de emergencia se desplegaron durante horas para asistir y trasladar a los heridos a distintos hospitales. En paralelo, el escenario político brasileño observa con cautela la evolución de las víctimas, en medio de un clima de polarización extrema.

