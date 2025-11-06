6 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Bolivia: la Justicia anuló la condena de Jeanine Áñez y quedó libre tras estar en la cárcel

El Tribunal Suprema de Justicia revocó la pena a 10 años de prisión que había recibido la expresidenta de facto del país vecino, en el marco de la causa conocida como Golpe de Estado II.

Por
Jeanine Áñez quedó en libertad.

Jeanine Áñez quedó en libertad.

Redes sociales

La expresidenta de Facto de Bolivia Jeanine Áñez se retiró de la cárcel de Miraflores, ubicada en La Paz, después de que el Tribunal Supremo de Justicia anulara una condena de 10 años de prisión, que había recibido por la causa conocida como Golpe de Estado II.

La jueza Makintach pidió declarar de manera espontánea.
Te puede interesar:

La jueza Makintach declaró en el jury en su contra: "Hubo un escarnio mediático"

Áñez permaneció encarcelada durante cuatro años y ocho meses, después de que fuera detenida en la ciudad de Trinidad. Por el caso, había sido condenada en 2022 a 10 años de cárcel por hechos vinculados a su proclamación como mandataria en noviembre de 2019 después del golpe de Estado a Evo Morales.

En este marco, la Justicia la había declarado culpable de los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes, además de incumplimiento de deberes. Sin embargo, sus abogados defensores presentaron una revisión extraordinaria de condena que fue aceptada por el Tribunal Supremo de Justicia boliviano.

Jeanine Áñez
Jeanine Áñez.

Jeanine Áñez.

Según consignó la cadena France 24, Áñez sostuvo mientras salía de la cárcel que en 2019 "en este país jamás hubo un golpe de Estado, lo que hubo fue un fraude electoral". En tal sentido, reafirmó su postura: "Jamás voy a arrepentirme de haber servido a mi patria cuando mi patria lo necesitó. Ese es el compromiso que todo boliviano que ama a su patria tiene que hacer y yo lo asumí aun sabiendo que en algún momento iba a tener un costo".

Por su parte, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia de Bolivia, Romer Saucedo, remarcó: "Se ha dispuesto la nulidad que ella tenía, la sentencia ejecutoriada de diez años y en consecuencia se dispone la libertad en el día, a través del juez de ejecución penal que está en La Paz".

En tanto, el miércoles marcó en la revisión de la sentencia "se ha visto que hubo vulneraciones al ordenamiento legal vigente. Esas vulneraciones han afectado el debido proceso y también los derechos que ella goza".

Las acusaciones contra Jeanine Áñez

La Fiscalía la acusó de asumir la titularidad del Senado y, en consecuencia, la Presidencia de Bolivia en noviembre de 2019, sin cumplir requisitos constitucionales. De esta manera, fue declarada culpable de los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes.

La denuncia de este caso fue presentada por el presidente de la Cámara alta, Andrónico Rodríguez, en abril de 2021, cuando Áñez ya estaba siendo procesada por los delitos de sedición, conspiración y terrorismo tras una presentación judicial anterior de la exdiputada Lidia Patty.

La Fiscalía en primera instancia sumó la denuncia del Senado a esta causa, pero luego dividió el caso en dos: Golpe I, el proceso que denunció Lidia Patty, y Golpe II, vinculado a la denuncia de Andrónico Rodríguez. Sobre este último expediente es que los jueces Orlando Rojas y Claudia Castro ratificaron la sentencia de diez años de prisión.

El abogado defensor Eusebio Vera confirmó el fallo y anticipó que se dispone a presentar un recurso de casación ante el Tribunal Supremo de Justicia, la última instancia de apelación antes que se declare como sentencia ejecutada.

Otras dos personas que fueron juzgadas por el caso Golpe II y también recibieron la ratificación de la sentencia Se trata del excomandante general de la Policía, Yuri Calderón, y el excomandante de las Fuerzas Armadas, Williams Kaliman, también siguen condenados a diez años de cárcel, aunque se encuentran prófugos.

Los otros sentenciados por este caso son el exjefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, Flavio Gustavo Arce (dos años de prisión); el excomandante del Ejército, Pastor Mendieta (tres años); el exinspector general del Alto Mando, Jorge Fernández, y el general Sergio Orellana, exjefe del Departamento III de Operaciones, ambos condenados a cuatro años.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Polémica en Tucumán por una fallo contra la libertad de prensa. 

Escandaloso fallo en Tucumán: prohíben a un canal cuestionar a jueces y fiscales provinciales

El hombre fue detenido en Córdoba.

La Justicia autorizó que un argentino acusado de abuso sexual sea extraditado a México

Jair Bolsonaro fue condenado por la Justicia de Brasil.

Brasil: piden evaluar el estado de salud de Jair Bolsonaro antes de encarcelarlo

El hecho se produjo en Neuquén.

Su madre fue víctima de femicidio y la Justicia aceptó que sea adoptada por el padre de sus hermanos

play

El nuevo juicio por la muerte de Diego Maradona comenzará en marzo de 2026

David Pearce fue condenado por la Justicia.

Condenaron a un productor de Hollywood a 146 años de prisión por asesinar a una modelo y su amiga

Rating Cero

El festival celebra 71 años de historia.

El Festival de Cine de Mar del Plata inauguró su edición número 40, entre la celebración de su propia historia y las nuevas miradas

K4OS: la girl band argentina que impresionó a Katy Perry y revoluciona las redes

K4OS: la girl band argentina que impresionó a Katy Perry y revoluciona las redes

El festival Fuera de Campo realiza este año su segunda edición.

Fuera de Campo, el festival alternativo que nuclea la resistencia del cine argentino en Mar del Plata

Meghan Markle vuelve a la actuación tras 9 años.

Meghan Markle vuelve a la actuación tras 8 años: estará en una película de Amazon

El lanzamiento del primer adelanto marcó el inicio oficial de la cuenta regresiva para la biopics del Rey del Pop.
play

Michael Jackson: revelaron el tráiler que contará la vida del Rey del Pop

Otro participante de MasterChef Celebrity decidió renunciar.
play

Nueva renuncia en MasterChef Celebrity: quién se va tras tres semanas de competencia

últimas noticias

El festival celebra 71 años de historia.

El Festival de Cine de Mar del Plata inauguró su edición número 40, entre la celebración de su propia historia y las nuevas miradas

Hace 13 minutos
Enterate que depara para tu signo en cuestiones de dinero, amor y trabajo.

Horóscopo de hoy, viernes 7 de noviembre

Hace 16 minutos
El organismo comunicó quiénes son los beneficiarios que cobrarán en las sucursales bancarias.

Cuándo cobro ANSES: Pago Único, Asignaciones Familiares de PNC y Desempleo, este viernes 7 de noviembre

Hace 17 minutos
El nuevo local gastronómico está ubicado en La Pampa y Virrey Vértiz.

McDonald's desembarca en el Barrio Chino de Belgrano con un local único y temático

Hace 17 minutos
Moyá, Nalbandian, Karina Milei, Javier Milei y Nadal.

El encuentro entre Milei y Nadal: "Qué honor"

Hace 19 minutos