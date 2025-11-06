El Congreso de Perú declaró persona "non grata" a la presidenta de México Claudia Sheinbaum El conflicto entre ambos países escaló el pasado lunes, a partir de que la Embajada mexicana le concediera asilo a la ex primera ministra Betssy Chávez, acusada de ser cómplice del intento de autogolpe de Estado del anterior mandatario Pedro Castillo. Por







Con 63 votos a favor y 34 en contra, el Congreso peruano consiguió el apoyo necesario para declarar persona non grata a Claudia Sheinbaum.

El Congreso de Perú aprobó este jueves declarar persona non grata a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, después de que días atrás se rompieran las relaciones diplomáticas entre ambos países, a partir de que las autoridades mexicanas le otorgaran asilo en su embajada de Lima a Betssy Chávez, la ex primera ministra del anterior mandatario local Pedro Castillo.

El conflicto entre estas naciones latinoamericanas comenzó en septiembre pasado, cuando la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso propuso declarar a Sheinbaum persona non grata por no rechazar el intento del autogolpe de Estado de Castillo, sucedido en 2022, y por haber pedido su excarcelación. Por esos días, la presidenta mexicana había recibido a Guido Croxatto, abogado del otrora mandatario, en el Palacio Nacional.

Dos meses atrás, la iniciativa parlamentaria no consiguió los votos necesarios para aprobarse. Pero después de que las relaciones entre ambos países continuaran disgastándose, a partir de que Perú rompió relaciones diplomáticas el pasado lunes porque México le había otorgado asilo a Chávez en la embajada ubicada en Lima, finalmente el Congreso consiguió el apoyo necesario para declarar persona non grata a Sheinbaum con un total de 63 a favor y 34 en contra.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/congresoperu/status/1986495558916112402?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1986495558916112402%7Ctwgr%5E3247753e4bb4c818bd726af2ddf6bfcff6d87dee%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Felpais.com%2Fmexico%2F2025-11-06%2Fperu-declara-persona-non-grata-a-sheinbaum-y-escala-su-conflicto-con-mexico.html&partner=&hide_thread=false ¡El Perú se respeta! El Congreso de la República aprobó declarar persona non grata a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, por su inaceptable injerencia en asuntos internos del Perú. pic.twitter.com/1qTvFC85OR — Congreso del Perú (@congresoperu) November 6, 2025 Previo a que se conociera que el Congreso peruano había escalado aún más las tensiones diplomáticas, el gobierno mexicano defendió la protección de la ex primera ministra porque aseguró que Chávez es una perseguida política y marcaron que el asilo no puede ser considerado un gesto inamistoso entre los países, de acuerdo a la Organización de Naciones Unidas (ONU).

En Perú, Chávez fue acusada de ser una de las autoras del quiebre democrático sucedido en 2022. La ex primera ministra estuvo en prisión preventiva hasta hace algunas semanas atrás y se ausentó en las más recientes audiencias que se llevan en su contra por el delito de conspiración. Su defensa argumentó que tenía problemas de salud, pero de manera sorpresiva se dirigió a la embajada mexicana. Desde entonces se encuentra en la casona en el distrito de San Isidro a la espera de que el Estado peruano le entregue el salvoconducto para viajar a México, el cual podría llegar en las próximas horas.