El Congreso de Perú declaró persona "non grata" a la presidenta de México Claudia Sheinbaum

El conflicto entre ambos países escaló el pasado lunes, a partir de que la Embajada mexicana le concediera asilo a la ex primera ministra Betssy Chávez, acusada de ser cómplice del intento de autogolpe de Estado del anterior mandatario Pedro Castillo.

Con 63 votos a favor y 34 en contra

Con 63 votos a favor y 34 en contra, el Congreso peruano consiguió el apoyo necesario para declarar persona non grata a Claudia Sheinbaum.

El Congreso de Perú aprobó este jueves declarar persona non grata a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, después de que días atrás se rompieran las relaciones diplomáticas entre ambos países, a partir de que las autoridades mexicanas le otorgaran asilo en su embajada de Lima a Betssy Chávez, la ex primera ministra del anterior mandatario local Pedro Castillo.

El conflicto entre estas naciones latinoamericanas comenzó en septiembre pasado, cuando la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso propuso declarar a Sheinbaum persona non grata por no rechazar el intento del autogolpe de Estado de Castillo, sucedido en 2022, y por haber pedido su excarcelación. Por esos días, la presidenta mexicana había recibido a Guido Croxatto, abogado del otrora mandatario, en el Palacio Nacional.

Dos meses atrás, la iniciativa parlamentaria no consiguió los votos necesarios para aprobarse. Pero después de que las relaciones entre ambos países continuaran disgastándose, a partir de que Perú rompió relaciones diplomáticas el pasado lunes porque México le había otorgado asilo a Chávez en la embajada ubicada en Lima, finalmente el Congreso consiguió el apoyo necesario para declarar persona non grata a Sheinbaum con un total de 63 a favor y 34 en contra.

Previo a que se conociera que el Congreso peruano había escalado aún más las tensiones diplomáticas, el gobierno mexicano defendió la protección de la ex primera ministra porque aseguró que Chávez es una perseguida política y marcaron que el asilo no puede ser considerado un gesto inamistoso entre los países, de acuerdo a la Organización de Naciones Unidas (ONU).

En Perú, Chávez fue acusada de ser una de las autoras del quiebre democrático sucedido en 2022. La ex primera ministra estuvo en prisión preventiva hasta hace algunas semanas atrás y se ausentó en las más recientes audiencias que se llevan en su contra por el delito de conspiración. Su defensa argumentó que tenía problemas de salud, pero de manera sorpresiva se dirigió a la embajada mexicana. Desde entonces se encuentra en la casona en el distrito de San Isidro a la espera de que el Estado peruano le entregue el salvoconducto para viajar a México, el cual podría llegar en las próximas horas.

Bettsy Chávez, ex primera ministra que pidió refugio a México en plena investigación por su papel en el intento de golpe de Estado.

“Nosotros no podemos permitir que una persona así, que está en la cama con el narcotráfico y que distrae a su pueblo de los verdaderos problemas a los que se debería acometer, se meta en problemas peruanos. A nosotros solamente nos corresponde decidir qué hacer con Betssy Chávez o con algún otro congresista que quiera asilarse en alguna embajada”, sostuvo durante la sesión Ernesto Bustamante, vicepresidente de la Comisión de Relaciones Exteriores.

Bustamante, que es integrante de Fuerza Popular, la agrupación política liderada por los herederos del dictador Alberto Fujimori, dijo que la postura de México “ha traspasado los límites del respeto mutuo y la soberanía” desde el mandato de Andrés Manuel López Obrador. Mientras que en el caso de Sheinbaum, el diputado se refirió que "ha defendido reiteradamente a (Pedro) Castillo como si realmente fuera el actual legítimo presidente del Perú”.

Bajo el lema de “¡El Perú se respeta!”, la cuenta oficial del Congreso ha informado en sus redes sociales la declaración de persona non grata de la presidenta de México.

