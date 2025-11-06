Meghan Markle vuelve a la actuación tras 8 años: estará en una película de Amazon La duquesa de Sussex aceptó una propuesta para retomar su carrera actoral y tomó por sorpresa al mundo de Hollywood.







Meghan Markle vuelve a la actuación tras 9 años. Redes sociales

Meghan Markle, exactriz estadounidense y duquesa de Sussex, vuelve a la actuación tras 9 años y estará en una película producida por la productora de cine Amazon MGM Studios, algo que tomó por sorpresa a los millones de seguidores de la familia real británica.

Según informó el portal de noticias Deadline, Meghan Markle tendrá un papel en la película Close Personal Friends de Amazon MGM Studios. Si bien todavía no se sabe cuál será su personaje, este será el primer papel de la duquesa de Sussex desde que anunció su salida del elenco de la serie Suits en 2018, aunque sus últimas escenas las grabó en 2017.

Por otro lado, Deadline agregó que fue vista en el set en Pasadena, que se interpretará a sí misma y que compartirá elenco con Brie Larson, Lily Collins, Jack Quaid y Henry Golding, entre otros. Todavía no hay mucha información sobre el estreno de Close Personal Friends, pero lo cierto es que llegará a los cines de todo el mundo.

Brie Larson, Lily Collins, Jack Quaid y Henry Golding Close Personal Friends Meghan Markle compartirá elenco con Brie Larson, Lily Collins, Jack Quaid y Henry Golding. Redes sociales Vale recordar que su retiro de la actuación no le significó dejar de aparecer en diferentes producciones como sí misma, como fueron los casos de diferentes documentales en CBS, HBO, ITV y varias series en Netflix. En este último caso, fueron un total de cinco proyectos en los que también mostró su vida privada junto al príncipe Enrique, duque de Sussex.

