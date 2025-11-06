IR A
IR A

Meghan Markle vuelve a la actuación tras 8 años: estará en una película de Amazon

La duquesa de Sussex aceptó una propuesta para retomar su carrera actoral y tomó por sorpresa al mundo de Hollywood.

Meghan Markle vuelve a la actuación tras 9 años.

Meghan Markle vuelve a la actuación tras 9 años.

Redes sociales
El festival celebra 71 años de historia.
Te puede interesar:

El Festival de Cine de Mar del Plata inauguró su edición número 40, entre la celebración de su propia historia y las nuevas miradas

Según informó el portal de noticias Deadline, Meghan Markle tendrá un papel en la película Close Personal Friends de Amazon MGM Studios. Si bien todavía no se sabe cuál será su personaje, este será el primer papel de la duquesa de Sussex desde que anunció su salida del elenco de la serie Suits en 2018, aunque sus últimas escenas las grabó en 2017.

Por otro lado, Deadline agregó que fue vista en el set en Pasadena, que se interpretará a sí misma y que compartirá elenco con Brie Larson, Lily Collins, Jack Quaid y Henry Golding, entre otros. Todavía no hay mucha información sobre el estreno de Close Personal Friends, pero lo cierto es que llegará a los cines de todo el mundo.

Brie Larson, Lily Collins, Jack Quaid y Henry Golding Close Personal Friends
Meghan Markle compartirá elenco con Brie Larson, Lily Collins, Jack Quaid y Henry Golding.

Meghan Markle compartirá elenco con Brie Larson, Lily Collins, Jack Quaid y Henry Golding.

Vale recordar que su retiro de la actuación no le significó dejar de aparecer en diferentes producciones como sí misma, como fueron los casos de diferentes documentales en CBS, HBO, ITV y varias series en Netflix. En este último caso, fueron un total de cinco proyectos en los que también mostró su vida privada junto al príncipe Enrique, duque de Sussex.

Estrella de Hollywood se retirará del cine tras Avengers: Doomsday, la próxima película de Marvel

Una estrella de Hollywood se retirará del cine tras Avengers: Doomsday, la película de Marvel Studios que se estrenará en el 2026 y llegará luego de Spider-Man: Brand New Day, algo que sorprendió a muchos fans y que daría a entender que su personaje morirá.

XMen X-Men
Una estrella de Hollywood estará en Avengers: Doomsday y se retirará del cine.

Una estrella de Hollywood estará en Avengers: Doomsday y se retirará del cine.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El festival Fuera de Campo realiza este año su segunda edición.

Fuera de Campo, el festival alternativo que nuclea la resistencia del cine argentino en Mar del Plata

últimas noticias

play
Wonder Man será el primer estreno del UCM en Disney+ durante el 2026.

Marvel lanzó el tráiler de su primera serie del 2026: qué es Wonder Man

Hace 9 minutos
play
La conductora respondió a las críticas de la panelista luego de su renuncia.

"¿Desde qué lugar?": la furia de Flor de la V contra Estefi Berardi por criticar su programa

Hace 9 minutos
Angelina Jolie visitó Ucrania.

Angelina Jolie visitó Ucrania de sorpresa en medio de la guerra con Rusia

Hace 13 minutos
El festival celebra 71 años de historia.

El Festival de Cine de Mar del Plata inauguró su edición número 40, entre la celebración de su propia historia y las nuevas miradas

Hace 23 minutos
Enterate que depara para tu signo en cuestiones de dinero, amor y trabajo.

Horóscopo de hoy, viernes 7 de noviembre

Hace 26 minutos