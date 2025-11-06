Se pospuso el lanzamiento del Grand Theft Auto VI por segunda vez: cuándo se estrena La compañía de gaming Rockstar Games sorprendió a los fans del GTA luego de volver a cambiar la fecha de publicación del esperado videojuego. Por







Grand Theft Auto VI volvió a ser pospuesto por la compañía de gaming﻿. Captura YouTube

La compañía de gaming Rockstar Games pospuso el lanzamiento del Grand Theft Auto VI por segunda vez y los fanáticos de la franquicia GTA explotaron en redes sociales, ya que la espera entre el quinto y el sexto videojuego es la más extensa de la historia y ahora continuará alargándose.

A través de su cuenta de X, Rockstar Games reveló: " Grand Theft Auto VI ahora se lanzará el jueves 19 de noviembre de 2026. Lamentamos añadir tiempo adicional a lo que sabemos que ha sido una larga espera, pero estos meses extra nos permitirán terminar el juego con el nivel de calidad que ustedes esperan y merecen". Según habían revelado anteriormente, la primera fecha era para 2025 y la segunda fue para el 26 de mayo de 2026.

Además, la compañía de gaming agregó: "Queremos agradecerles nuevamente su paciencia y apoyo. Si bien la espera será un poco más larga, estamos muy emocionados de que los jugadores puedan experimentar el extenso estado de Leonida y regresar a la moderna Vice City". Con esto, hicieron referencia a la ciudad que apareció en las ediciones Grand Theft Auto (1997), Grand Theft Auto: Vice City (2002) y Grand Theft Auto: Vice City Stories (2006).

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RockstarGames/status/1986540444126249252&partner=&hide_thread=false We want to thank you again for your patience and support. While the wait is a little longer, we are incredibly excited for players to experience the sprawling state of Leonida and a return to modern day Vice City.



Sincerely,

Rockstar Games — Rockstar Games (@RockstarGames) November 6, 2025 Por otro lado, ya se había adelantado que Grand Theft Auto VI solo estará disponible en las consolas PlayStation 5 y Xbox Series X o S, de forma que los usuarios de PC todavía tendrán que esperar más tiempo para poder jugarlo. Tras lo que fue el lanzamiento del GTA V el 17 de septiembre de 2013, y en caso de respetarse esta nueva fecha, pasarán un total de 4.811 días (13 años y 2 meses), un número que está muy por encima de la segunda demora más larga (5 años y 5 meses entre el IV y V).

Mirá el tráiler del Grand Theft Auto VI Embed - Grand Theft Auto VI Trailer 1