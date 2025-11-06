6 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Esmeralda Mitre, sobre su encuentro con Cristina Kirchner: "Me dijo que mi vida era de película"

La actriz visitó a la expresidenta en su departamento de Constitución y aseguró que sintió "una mirada de madre en ella".

Por

La empresaria contó detalles desconocidos de su padre y su familia.

C5N

La actriz Esmeralda Mitre habló sobre el encuentro con la expresidenta Cristina Kirchner en su casa de San José 1111 en el barrio de Constitución, donde cumple la prisión domiciliaria: "Tuvimos una charla de cerca de 4 horas donde hablamos de mujer a mujer...el deseo de vernos fue mutuo". Recordó que conoció a la dirigente del PJ hace dos años, "en un encuentro con ella, mis abogados, y el diputado Eduardo Valdéz, que es un gran amigo mío y ahora nos quisimos volver a ver", según detalló.

Te puede interesar:

Esmeralda Mitre aseguró que su padre era un opositor de la dictadura: "En mi casa se resguardaba a gente de Montoneros"

La empresaria estuvo como invitada en el programa de Daniela Ballester, en C5N, Historias Mínimas, dijo que fue sola a ver la presidenta del PJ: "Hablamos de cosas íntimas, de cuestiones de poder, de cómo está la situación del país, y de cómo fue el intento de secuestro y de matarme, el año pasado. Fue terrible.", aseguró en televisión.

Recordó que la exvicepresidenta se emocionó con la tristeza de ella: "Es impresionante ver como alguien tan importante y que vivió tantas cosas me dijera que 'mi vida era para escribir un libro, más que la mía'. Es muy humana, muy bondadosa y sentí como una mirada de madre en ella".

Esmeralda Mitre dijo: "Nos pedimos perdón mutuamente"

Mitre aclaró que hubo un pedido de perdón entre ambas mujeres en el primer encuentro que tuvieron. Ahí limaron diferencias por el enfrentamiento del expresidente Néstor Kirchner y la propia Cristina por la ley de medios. En medio de ese debate, acusaron al CEO de Clarín, Héctor Magnetto, y Bartolomé Mite, padre de Esmeralda, director de La Nación, de forzar la transferencia del control de la empresa Papel Prensa a estos dos grandes medios a través de presiones y extorsión al Grupo Graiver, entonces propietario de la empresa.

"Mi padre cae en esa bolada. Ella me dijo yo admiraba muchísimo a tu padre, era contra Héctor Magnetto. Yo se que fue así, sino no hubiera ido ahí. Después mi padre fue sobresehído... él tuvo que lidiar con el gobierno militar para que no cerraran el diario. En realidad, en la casa de mi familia protegían a los que perseguían los militares. Yo ahora creo que si, se necesitaba una ley de medios, que no podía ser que hubiese ese monopolio de Magnetto. Que debía existir una ley de medios como plantearon Néstor y Cristina. Nos pedimos perdón mutuamente", advirtió.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El nuevo local gastronómico está ubicado en La Pampa y Virrey Vértiz.

McDonald's desembarca en el Barrio Chino de Belgrano con un local único y temático

La jueza Makintach pidió declarar de manera espontánea.

La jueza Makintach declaró en el jury en su contra: "Hubo un escarnio mediático"

Emergencia en discapacidad. 

Emergencia en discapacidad: advierten que el aumento anunciado por el Gobierno es insuficiente y agrava la crisis del sector

El ajuste responde al incremento del precio de la nafta premium del Automóvil Club Argentino (ACA).

Nuevo aumento para las multas de tránsito en Buenos Aires: cuáles son los montos de noviembre 2025

El recorrido guiado es una propuesta gratuita organizada por el Gobierno de la Ciudad. 

Con este paseo se puede conocer a un barrio histórico de Buenos Aires con rincones únicos

Este auto se fabricó a partir del Lamborghini Diablo.

¿Sabías que existe un Lamborghini con un llamativo nombre que alcanza los más de 300 km/h?

Rating Cero

Wonder Man será el primer estreno del UCM en Disney+ durante el 2026.
play

Marvel lanzó el tráiler de su primera serie del 2026: qué es Wonder Man

La conductora respondió a las críticas de la panelista luego de su renuncia.
play

"¿Desde qué lugar?": la furia de Flor de la V contra Estefi Berardi por criticar su programa

El festival celebra 71 años de historia.

El Festival de Cine de Mar del Plata inauguró su edición número 40, entre la celebración de su propia historia y las nuevas miradas

K4OS: la girl band argentina que impresionó a Katy Perry y revoluciona las redes

K4OS: la girl band argentina que impresionó a Katy Perry y revoluciona las redes

El festival Fuera de Campo realiza este año su segunda edición.

Fuera de Campo, el festival alternativo que nuclea la resistencia del cine argentino en Mar del Plata

Meghan Markle vuelve a la actuación tras 9 años.

Meghan Markle vuelve a la actuación tras 8 años: estará en una película de Amazon

últimas noticias

play
Wonder Man será el primer estreno del UCM en Disney+ durante el 2026.

Marvel lanzó el tráiler de su primera serie del 2026: qué es Wonder Man

Hace 16 minutos
play
La conductora respondió a las críticas de la panelista luego de su renuncia.

"¿Desde qué lugar?": la furia de Flor de la V contra Estefi Berardi por criticar su programa

Hace 16 minutos
Angelina Jolie visitó Ucrania.

Angelina Jolie visitó Ucrania de sorpresa en medio de la guerra con Rusia

Hace 20 minutos
El festival celebra 71 años de historia.

El Festival de Cine de Mar del Plata inauguró su edición número 40, entre la celebración de su propia historia y las nuevas miradas

Hace 30 minutos
Enterate que depara para tu signo en cuestiones de dinero, amor y trabajo.

Horóscopo de hoy, viernes 7 de noviembre

Hace 33 minutos