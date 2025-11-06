6 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Susto en la conferencia de Donald Trump: un ejecutivo de la industria farmacéutica se desmayó y generó pánico

Se trata de Gordon Findlay, de la empresa Novo Nordisk, que asistía en el despacho del Salón Oval a un anuncio sobre la reducción de los precios de populares medicamentos para bajar de peso.

Por
Una de las fotos del año: el momento del desmayo de Gordon Findlay en la Casa Blanca.

Una de las fotos del año: el momento del desmayo de Gordon Findlay en la Casa Blanca.

El ejecutivo de la industria farmacéutica Gordon Findlay se desmayó este jueves en el Salón Oval, de la Casa Blanca, en pleno anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre la reducción de los precios de populares medicamentos para bajar de peso.

Donald Trump habló en Miami.
Te puede interesar:

Trump habló tras el triunfo de Mamdani: "Mientras yo esté, Estados Unidos no se volverá comunista

Mientras daba un discurso David Ricks, consejero delegado de la farmacéutica Lilly en el Despacho Oval, el ejecutivo de la competencia, la empresa Novo Nordisk, se desplomó en vivo y en directo, ante el grupo de periodistas. “¿Gordon, estás bien?“, pregunto Ricks, mientras Findlay se desplomaba sobre sí mismo, ante la mirada de Robert Kennedy Jr., secretario de Salud y Servicios Humanos de EEUU. Unos minutos más tarde, cuando se reanudó la conferencia, Trump aclaró que el ejecutivo de Novo Nordisk “estaba bien”.

“Uno de los representantes de las compañías, de una de estas compañías, se mareó un poco. Vimos que se desmayó, y está bien. Acaban de enviarlo afuera, y tiene médicos aquí. Pero está bien”, aseguró el líder republicano, minutos después del hecho. Aún no trascendió cuál fue el motivo del desmayo de Findlay.

Trump caida
Donald Trump y los directivos de Lilly (izquierda) y Novo Nordisk (derecha).

Donald Trump y los directivos de Lilly (izquierda) y Novo Nordisk (derecha).

Un acuerdo importante con las farmacéuticas

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció junto a otros ejecutivos de las grandes farmacéuticas, el acuerdo por el que la Administración de Trump rebajará el precio de Wegoby y otros medicamentos sumamente populares en los últimos años, por su éxito para adelgazar. Los usan millones de estadounidenses.

En la conferencia de prensa, el líder republicano reveló acuerdos con Eli Lilly y Novo Nordisk. Las industrias farmacéuticas tendrán más acceso a Medicare y Medicaid, los planes de atención médica pública del gobierno para ancianos y estadounidenses de bajos ingresos.

Asimismo, los consumidores pagarán entre u$s245 y u$s350 al mes por medicamentos para la obesidad, incluidos Wegovy y Zepbound. Muchos medicamentos GLP-1, utilizados para tratar la diabetes y la obesidad, cuestan más de 1000 dólares al mes sin seguro ni descuentos, según informó BBC.

Bajo la política “nación más favorecida”, destinada a alinear los precios de los medicamentos en los EEUU con los más bajos en el extranjero, Trump ha estado presionando a las empresas farmacéuticas para que reduzcan los precios. La administración norteamericana calificó a la obesidad como “el principal factor de riesgo de enfermedades crónicas” de aquel país.

Mirá el momento del desmayo del empresario farmacéutico

Embed

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

play

Milei insistió con el "miedo kuka" y minimizó la victoria de Zohran Mamdani: "No se dejen intimidar por resultados locales"

Zohran Mamdani, alcalde electo de Nueva York.

El desafiante discurso de Zohran Mamdani contra Donald Trump: "Nueva York seguirá siendo una ciudad de inmigrantes"

Donald Trump llamó a votar por Andrew Cuomo del Partido Demócrata.

Trump amenazó con quitar fondos federales a Nueva York si Mamdani ganaba las elecciones: "Es comunista"

El gigantesco universo virtual y social que creció exponencialmente durante la pandemia.

¿Qué es Roblox? El universo virtual que aman los niños y adolescentes y que preocupa a los padres

Los efectivos estarían conformados por integrantes del Comando de Operaciones Especiales Conjuntas (JSOC) y agentes de la CIA.

Advierten que Trump prepara una operación militar secreta en México para atacar a los cárteles narco

Trump negó que el objetivo de las maniobras militares sea derrocar a Maduro.

Trump aseguró que Maduro tiene "los días contados", pero se negó a confirmar ataques sobre Venezuela

Rating Cero

Wonder Man será el primer estreno del UCM en Disney+ durante el 2026.
play

Marvel lanzó el tráiler de su primera serie del 2026: qué es Wonder Man

La conductora respondió a las críticas de la panelista luego de su renuncia.
play

"¿Desde qué lugar?": la furia de Flor de la V contra Estefi Berardi por criticar su programa

El festival celebra 71 años de historia.

El Festival de Cine de Mar del Plata inauguró su edición número 40, entre la celebración de su propia historia y las nuevas miradas

K4OS: la girl band argentina que impresionó a Katy Perry y revoluciona las redes

K4OS: la girl band argentina que impresionó a Katy Perry y revoluciona las redes

El festival Fuera de Campo realiza este año su segunda edición.

Fuera de Campo, el festival alternativo que nuclea la resistencia del cine argentino en Mar del Plata

Meghan Markle vuelve a la actuación tras 9 años.

Meghan Markle vuelve a la actuación tras 8 años: estará en una película de Amazon

últimas noticias

play
Wonder Man será el primer estreno del UCM en Disney+ durante el 2026.

Marvel lanzó el tráiler de su primera serie del 2026: qué es Wonder Man

Hace 8 minutos
play
La conductora respondió a las críticas de la panelista luego de su renuncia.

"¿Desde qué lugar?": la furia de Flor de la V contra Estefi Berardi por criticar su programa

Hace 8 minutos
Angelina Jolie visitó Ucrania.

Angelina Jolie visitó Ucrania de sorpresa en medio de la guerra con Rusia

Hace 12 minutos
El festival celebra 71 años de historia.

El Festival de Cine de Mar del Plata inauguró su edición número 40, entre la celebración de su propia historia y las nuevas miradas

Hace 22 minutos
Enterate que depara para tu signo en cuestiones de dinero, amor y trabajo.

Horóscopo de hoy, viernes 7 de noviembre

Hace 25 minutos