Susto en la conferencia de Donald Trump: un ejecutivo de la industria farmacéutica se desmayó y generó pánico

Una de las fotos del año: el momento del desmayo de Gordon Findlay en la Casa Blanca.
El ejecutivo de la industria farmacéutica Gordon Findlay se desmayó este jueves en el Salón Oval, de la Casa Blanca, en pleno anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre la reducción de los precios de populares medicamentos para bajar de peso.
Mientras daba un discurso David Ricks, consejero delegado de la farmacéutica Lilly en el Despacho Oval, el ejecutivo de la competencia, la empresa Novo Nordisk, se desplomó en vivo y en directo, ante el grupo de periodistas. “¿Gordon, estás bien?“, pregunto Ricks, mientras Findlay se desplomaba sobre sí mismo, ante la mirada de Robert Kennedy Jr., secretario de Salud y Servicios Humanos de EEUU. Unos minutos más tarde, cuando se reanudó la conferencia, Trump aclaró que el ejecutivo de Novo Nordisk “estaba bien”.
“Uno de los representantes de las compañías, de una de estas compañías, se mareó un poco. Vimos que se desmayó, y está bien. Acaban de enviarlo afuera, y tiene médicos aquí. Pero está bien”, aseguró el líder republicano, minutos después del hecho. Aún no trascendió cuál fue el motivo del desmayo de Findlay.
Un acuerdo importante con las farmacéuticas
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció junto a otros ejecutivos de las grandes farmacéuticas, el acuerdo por el que la Administración de Trump rebajará el precio de Wegoby y otros medicamentos sumamente populares en los últimos años, por su éxito para adelgazar. Los usan millones de estadounidenses.
En la conferencia de prensa, el líder republicano reveló acuerdos con Eli Lilly y Novo Nordisk. Las industrias farmacéuticas tendrán más acceso a Medicare y Medicaid, los planes de atención médica pública del gobierno para ancianos y estadounidenses de bajos ingresos.
Asimismo, los consumidores pagarán entre u$s245 y u$s350 al mes por medicamentos para la obesidad, incluidos Wegovy y Zepbound. Muchos medicamentos GLP-1, utilizados para tratar la diabetes y la obesidad, cuestan más de 1000 dólares al mes sin seguro ni descuentos, según informó BBC.
Bajo la política “nación más favorecida”, destinada a alinear los precios de los medicamentos en los EEUU con los más bajos en el extranjero, Trump ha estado presionando a las empresas farmacéuticas para que reduzcan los precios. La administración norteamericana calificó a la obesidad como “el principal factor de riesgo de enfermedades crónicas” de aquel país.
Mirá el momento del desmayo del empresario farmacéutico
Embed
DESMAYO EN EL SALÓN OVAL DE LA CASA BLANCAUn momento de incertidumbre se dio en el Despacho Oval cuando un ejecutivo farmacéutico se desmayó justo delante del presidente Trump durante una rueda de prensa sobre medicamentos para adelgazar. La Casa Blanca reveló posteriormente… pic.twitter.com/RHcAARbtub