Susto en la conferencia de Donald Trump: un ejecutivo de la industria farmacéutica se desmayó y generó pánico Se trata de Gordon Findlay, de la empresa Novo Nordisk, que asistía en el despacho del Salón Oval a un anuncio sobre la reducción de los precios de populares medicamentos para bajar de peso. Por







Una de las fotos del año: el momento del desmayo de Gordon Findlay en la Casa Blanca.

El ejecutivo de la industria farmacéutica Gordon Findlay se desmayó este jueves en el Salón Oval, de la Casa Blanca, en pleno anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre la reducción de los precios de populares medicamentos para bajar de peso.

Mientras daba un discurso David Ricks, consejero delegado de la farmacéutica Lilly en el Despacho Oval, el ejecutivo de la competencia, la empresa Novo Nordisk, se desplomó en vivo y en directo, ante el grupo de periodistas. “¿Gordon, estás bien?“, pregunto Ricks, mientras Findlay se desplomaba sobre sí mismo, ante la mirada de Robert Kennedy Jr., secretario de Salud y Servicios Humanos de EEUU. Unos minutos más tarde, cuando se reanudó la conferencia, Trump aclaró que el ejecutivo de Novo Nordisk “estaba bien”.

“Uno de los representantes de las compañías, de una de estas compañías, se mareó un poco. Vimos que se desmayó, y está bien. Acaban de enviarlo afuera, y tiene médicos aquí. Pero está bien”, aseguró el líder republicano, minutos después del hecho. Aún no trascendió cuál fue el motivo del desmayo de Findlay.

Trump caida Donald Trump y los directivos de Lilly (izquierda) y Novo Nordisk (derecha). EFE / Aaron Schwartz Un acuerdo importante con las farmacéuticas El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció junto a otros ejecutivos de las grandes farmacéuticas, el acuerdo por el que la Administración de Trump rebajará el precio de Wegoby y otros medicamentos sumamente populares en los últimos años, por su éxito para adelgazar. Los usan millones de estadounidenses.

En la conferencia de prensa, el líder republicano reveló acuerdos con Eli Lilly y Novo Nordisk. Las industrias farmacéuticas tendrán más acceso a Medicare y Medicaid, los planes de atención médica pública del gobierno para ancianos y estadounidenses de bajos ingresos.