Su madre fue víctima de femicidio y la Justicia aceptó que sea adoptada por el padre de sus hermanos

Fue luego de un pedido de la niña. Se trata de una resolución de un juez de familia, que señaló que la menor "lo reconoce como una figura de cuidado, refiriéndose a él afectuosamente".

El hecho se produjo en Neuquén.

La hija de una mujer asesinada le pidió a la Justicia ser adoptada por el padre de sus hermanos en la provincia de Neuquén, lo que fue aceptado por un juez de familia. Pese a que la niña ya vivía con el hombre desde hacía unos años, el crimen generó incertidumbre sobre la tenencia.

Según consignó el portal LM Neuquén, el padre de los hermanos de la niña la admitió como su hija y las autoridades lo reconocieron como responsable penalmente. No obstante, la relación había sido relegada después del femicidio de la mujer pero ahora, el juez de familia Jorge Sepúlveda accedió a que se responsabilice de la menor legalmente.

En este marco, el medio mencionado señaló que el magistrado expresó que la niña "lo reconoce como una figura de cuidado, refiriéndose a él afectuosamente". En tanto, los diferentes estudios marcaron que la menor "se halla en buen estado general de salud, aseada y adecuadamente vestida, con un desarrollo acorde a su edad y una buena adaptación al jardín de infantes".

Por otro lado, manifestó que "la familia presenta condiciones habitacionales adecuadas, aunque con limitaciones de espacio". Por su parte, la niña afirmó que le gustaría tener el apellido de sus hermanos.

