Este es el perfume favorito de Ca7riel: cuánto sale El cantante causa sensación con sus looks y la fragancia es una parte muy importante de su estilo. Cuál es y dónde se consigue.







Ca7riel reveló cuál es su fragancia preferida. Instagram @ca7riel

El músico Ca7riel es un éxito mundial gracias al dúo que integra junto a Paco Amoroso.

Sus looks causan sensación, y el perfume es parte fundamental de su estilo.

Su fragancia favorita es Bleu, de la marca francesa Chanel.

En Argentina se consigue en perfumerías y plataformas de e-commerce desde $190.000 la botella de 50 ml. El músico, cantante y guitarrista Catriel Guerreiro, más conocido como Ca7riel, está en uno de los mejores momentos de su carrera. El dúo que integra junto a Paco Amoroso es sensación a nivel mundial y sus atrevidos looks acaparan todas las miradas, incluido su perfume favorito.

"La primera persona con dinero que conocí tenía un olor que nunca había olido en mi vida. Y ese amigo con dinero tenía otros amigos con dinero, y todos olían bien. Mis amigos y yo no olíamos así", contó con humor en un video para la revista GQ España, especializada en moda y tendencias.

"Así que ahora, sueño cumplido, bebé. Hay que oler rico", afirmó, mostrando una botella de su fragancia preferida. "Yo me echo cuatro veces si es verano y me tiene que durar todo el día. Si no, tiro al aire y después paso. El perfume se te pega en la cara y en donde quiere ir, eso me parece bonito", explicó.

Cuál es el perfume favorito de Ca7riel Perfume Bleu de Chanel Chanel El perfume favorito de Ca7riel es Bleu de Chanel. La marca francesa lo define como "un aromático intensamente amaderado". "Comienza con el frescor y se prolonga en un acorde precioso, iluminado por la madera de sándalo de Nueva Caledonia. Majestuoso, revela sus matices generosos y poderosos, trazando una estela densa y refinada", reza la descripción del sitio oficial.

Cuánto sale el perfume favorito de Ca7riel En Argentina, la fragancia Bleu de Chanel se consigue en perfumerías y a través de plataformas de e-commerce. El precio varía según el tamaño de la botella y los gastos de envío (si corresponde) pero, en promedio, se consigue desde $190.000 en su versión de 50 ml; desde $264.000 para los 100 ml, y a partir de $289.000 para el envase de 150 ml.