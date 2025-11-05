5 de noviembre de 2025 Inicio
El nuevo juicio por la muerte de Diego Maradona comenzará en marzo de 2026

La fecha fue fijada por el Tribunal Oral en lo Criminal N°7 de San Isidro, que estará a cargo del debate oral. El primer proceso se suspendió en mayo tras el escándalo protagonizado por la jueza Julieta Makintach.

El nuevo juicio se desarrollará en los Tribunales de San Isidro.

El nuevo juicio por la muerte de Diego Armando Maradona comenzará el 17 de marzo de 2026, según definió este miércoles el Tribunal Oral en lo Criminal N°7 de San Isidro, que estará a cargo del debate oral luego de que el primero se suspendiera en mayo de este año.

Tras resolver varios planteos presentados por las partes, los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón decidieron hacer luegar al pedido de la querella y de los fiscales Patricio Ferrari y Cosme Iribarren, quienes habían solicitado celeridad para avanzar con el juicio.

Este nuevo proceso se desarrollará contra los siete imputados que se sentaron en el banquillo a principios de año: el neurocirujano Leopoldo Luque; la psiquiatra Agustina Cosachov; el psicoanalista Carlos Díaz; la coordinadora de Swiss Medical, Nancy Forlini; el médico Pedro Di Spagna; el coordinador de enfermeros Mariano Perroni y el enfermero Ricardo Almirón.

En el caso de la octava imputada, la enfermera Dahiana Gisela Madrid, se mantendrá el juicio desdoblado por jurados. Los jueces rechazaron el planteo de Luque, que había pedido un juicio por jurados, y de Cosachov, quien argumentó que no podía ser juzgada dos veces por la misma causa.

Cosachov y Luque
Agustina Cosachov y Leopoldo Luque, dos de los siete imputados por la muerte de Maradona.

"La nulidad del juicio anterior se declaró para proteger su derecho a ser juzgada por un tribunal imparcial, no para perjudicarla, por lo que negarle la posibilidad del nuevo juicio equivaldría a consolidar la afectación de sus derechos", señalaron los magistrados.

Además, definieron que la nulidad decretada en el juicio anterior regirá a partir de la audiencia preliminar que se había realizado en marzo. También citaron a las partes a una audiencia preliminar, el 12 de noviembre a las 10:30, para controlar y admitir las pruebas ofrecidas.

El primer juicio por la muerte de Maradona se suspendió en mayo de este año, después de que la jueza Julieta Makintach fuera recusada por participar de un documental que se grabó durante las audiencias sin el consentimiento de las partes.

