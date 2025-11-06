6 de noviembre de 2025 Inicio
Javier MIlei: "Messi es la prueba de que yo también puedo felicitar a un zurdo"

En el marco del America Business Forum que se celebra en Miami, el presidente elogió al futbolista con una polémica declaración.

El presidente Javier Milei elogió este jueves a Lionel Messi durante su discurso en el America Business Forum, que se desarrolla en Miami, con una llamativa declaración.

Moyá, Nalbandian, Karina Milei, Javier Milei y Nadal.
"Me alegra poder compartir escenario con uno de nuestros más ilustres y orgullo de los argentinos, Lionel Messi. Un hombre que llevó el talento argentino a lo más alto del mundo, una prueba viviente de que el esfuerzo, la dedicación y la pasión son capaces de generar milagros. Y la prueba de que yo también puedo felicitar a un zurdo"

El mandatario destacó a Messi como símbolo del talento argentino en el exterior. La frase sobre “felicitar a un zurdo”, en alusión a su conocida rivalidad con las ideas de izquierda, fue tomada en tono humorístico por el auditorio, .

El discurso de Milei se dio un día después de la participación del propio Messi, quien fue una de las figuras centrales del foro. Desde el escenario, el futbolista habló de su carrera, del significado de haber ganado el Mundial de Qatar 2022 y de su interés por incursionar en el mundo de los negocios.

“Explicar lo que sentí en el Mundial es difícil. Fue algo especial, lo máximo que puede vivir un jugador”, dijo el capitán de la Selección. También reconoció que ya piensa en el futuro: “El fútbol tiene una fecha de caducidad. Me gusta empezar a ver qué se puede hacer después, de a poco me voy metiendo en lo empresarial”.

El America Business Forum, que este año se realiza por primera vez en Estados Unidos, reunió a líderes políticos, empresarios y personalidades del deporte y la cultura, entre ellos Donald Trump y Milei, quienes compartieron paneles con ejecutivos internacionales y referentes del entretenimiento.

