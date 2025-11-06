6 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Escandaloso fallo en Tucumán: prohíben a un canal cuestionar a jueces y fiscales provinciales

La Justicia hizo lugar a una medida cautelar y prohíbe a la Compañía de Circuitos Cerrados S.A difundir contenidos que “injurien o desacrediten” a los magistrados durante los próximos seis meses.

Por
Polémica en Tucumán por una fallo contra la libertad de prensa. 

Polémica en Tucumán por una fallo contra la libertad de prensa. 

Crece la polémica en Tucumán por un escandaloso fallo que prohíbe a un canal de noticias cuestionar a jueces y fiscales provinciales. La medida fue dispuesta ese martes por el juez subrogante Lucas Alfredo Taboada, quien hizo lugar a una medida cautelar presentada por el fiscal Edmundo Jiménez, que prohíbe a la Compañía de Circuitos Cerrados S.A difundir contenidos que “injurien o desacrediten” a los magistrados durante los próximos seis meses.

El hombre fue detenido en Córdoba.
Te puede interesar:

La Justicia autorizó que un argentino acusado de abuso sexual sea extraditado a México

Se espera que el fallo sea comunicado de manera formal al Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) para su “control y supervisión administrativa”.

En su resolución, el magistrado Taboada sostiene que la actividad del medio denunciado “no se presenta como un ejercicio democrático del control del accionar de los funcionarios de justicia”, sino como un “intento de constreñir y limitar el ejercicio funcional” de esos funcionarios, “con una finalidad obstructiva y condicionante”.

Además, considera que tanto los programas emitidos por la señal provincial, las columnas de opinión y publicaciones en redes sociales constituían una “campaña pública de hostigamiento y desprestigio contra el sistema de justicia provincial en su totalidad”, citando expresiones calificadas como “tendenciosas y maliciosas”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MarianaR31/status/1986221100192121137&partner=&hide_thread=false

FOPEA repudió el fallo de la Poder Judicial de Tucumán

El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) manifestó su preocupación por la decisión judicial. Calificó la medida como “un acto de censura previa” que “afecta claramente el derecho a la información de la ciudadanía y pone en riesgo la libertad de expresión y de prensa”.

Por medio de un comunicado, la entidad exigió la inmediata restitución de los derechos constitucionales vulnerados y advirtió que el caso podría sentar un precedente peligroso para la libertad de prensa en el país.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Jair Bolsonaro fue condenado por la Justicia de Brasil.

Brasil: piden evaluar el estado de salud de Jair Bolsonaro antes de encarcelarlo

El hecho se produjo en Neuquén.

Su madre fue víctima de femicidio y la Justicia aceptó que sea adoptada por el padre de sus hermanos

play

El nuevo juicio por la muerte de Diego Maradona comenzará en marzo de 2026

David Pearce fue condenado por la Justicia.

Condenaron a un productor de Hollywood a 146 años de prisión por asesinar a una modelo y su amiga

La fiscalía apunta a Graf por el homicidio de su compañero y también por encubrimiento y supresión de pruebas.
play

Crimen de Diego Fernández en Coghlan: la fiscalía apeló el sobreseimiento de Cristian Graf

Hallaron el cuerpo de Nicolás Duarte en el arroyo Aguirre: las hipótesis detrás de la muerte

Hallaron el cuerpo de Nicolás Duarte en el arroyo Aguirre: las hipótesis detrás de la muerte

Rating Cero

Una propuesta imperdible entre todas las series y películas del catálogo.
play

Esta película combina comedia con un profundo drama y ya es de lo más visto de Netflix: de qué se trata

Pedro Rosemblat estará en C5N para hablar de todo.

Pedro Rosemblat, invitado en TVR: anotate para venir a verlo a la tribuna de C5N

Salió el primer trailer del documental Lali: la que le gana al tiempo de Netflix

Salió el primer trailer del documental "Lali: la que le gana al tiempo" de Netflix

¿Bizarrap le pone fin a la sessions?

El enigmático número de la exitosa canción de Bizarrap y Daddy Yankee: ¿se terminan las "sessions"?

A los 42 años, el actor mostró su físico actual en redes, junto a un mensaje sobre disciplina y perseverancia.

La impresionante transformación de Alan Richson: así se veía de más joven

Daddy Yankee estuvo en 2009 en La Bombonera para grabar el video de su canción Grito Mundial 

Daddy Yankee recordó su paso por Boca junto a Davoo y Bizarrap: su confesión sobre La 12

últimas noticias

Este auto se fabricó a partir del Lamborghini Diablo.

¿Sabías que existe un Lamborghini con un llamativo nombre que alcanza los más de 300 km/h?

Hace 10 minutos
Polémica en Tucumán por una fallo contra la libertad de prensa. 

Escandaloso fallo en Tucumán: prohíben a un canal cuestionar a jueces y fiscales provinciales

Hace 23 minutos
Susana Trimarco madre de Marita Verón: Supuestamente es mi hija

Caso Marita Verón: Susana Trimarco reveló que recibió un llamado con presunta información sobre su hija

Hace 32 minutos
El dólar oficial recupera valores de la semana pasada tras el alza del lunes.

El dólar se estabiliza y por segunda jornada jornada consecutiva cotiza por debajo de los $1.500

Hace 36 minutos
play

Atacaron al equipo de C5N: dispararon cerca del lugar donde trabajaba el móvil

Hace 51 minutos