La Justicia autorizó que un argentino acusado de abuso sexual sea extraditado a México

La Corte Suprema resolvió la medida sobre Guillermo Gustavo Landow, quien fue arrestado en el aeropuerto de Córdoba después de que permaneciera prófugo cerca de 10 años.

El hombre fue detenido en Córdoba.

La Corte Suprema resolvió la extradición de un ciudadano argentino - español que fue acusado en México de los delitos de abuso sexual y pornografía infantil. Ahora, el Ministerio de Relaciones Exteriores tendrá que establecer si será trasladado al país norteamericano o la Justicia lo juzgará en la Argentina.

Te puede interesar:

La medida del máximo tribunal fue resuelta sobre un hombre identificado como Guillermo Gustavo Landow, quien fue arrestado por las fuerzas de seguridad en el aeropuerto de Córdoba luego de que permaneciera prófugo cerca de 10 años. Se encuentra acusado de abusar a una adolescente en México en 2014, luego de que la conociera tres años antes por la red social Facebook.

En tanto, la Justicia de la ciudad mexicana de Villa de Álvarez pidió que lo capturen por los delitos de "turismo sexual, pornografía y estupro". En el país norteamericano se trata de ilícitos que contempla condenas de entre 7 y 12 años de cárcel.

Aeropuerto Córdoba pista.jpg
El hombre fue detenido en Córdoba.

Por su parte, la fiscalía federal advirtió que Landow debería regresar a México para que la investigación y el proceso prosperen. En contrapunto, sus abogados defensores marcaron que el delito de "turismo sexual" no se aplica a las leyes argentinas y que el grooming no se encontraba estandarizado en aquel entonces.

En este marco, la Corte Suprema ratificó la decisión del juez federal Alejandro Sánchez Freytes, quien otorgó parcialmente la extradición solo por el delito de pornografía infantil, por lo que el Ministerio de Relaciones Exteriores determinará si el hombre será trasladado al país norteamericano.

Qué hacer ante un caso de abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes

En caso de abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes, comunicarse telefónicamente con el 137 o el 102. Son líneas nacionales y gratuitas que brindan contención, asistencia y acompañamiento. También es posible consultar por WhatsApp al 11 3133 1000.

Noticias relacionadas

