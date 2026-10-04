Benjamín Netanyahu ordenó revisar la seguridad de aerolíneas extranjeras tras el intento de atentado

La decisión llega cuatro días después del intento de atentado de un copiloto de Flydubai rumbo a Tel Aviv y luego de que los medios israelíes denunciaran fallas en la supervisión del Ministerio de Transportes sobre pilotos extranjeros.

Este domingo Benjamín Netanyahu ordenó una revisión urgente de los controles de seguridad en aerolíneas extranjeras que vuelan a Israel, tras el intento de atentado en un vuelo de Flydubai hacia Tel Aviv . El primer ministro pidió al Consejo de Seguridad Nacional designar un examinador para auditar los protocolos, en medio de críticas al Ministerio de Transportes por fallas en la supervisión de pilotos internacionales.

El voto por regiones: el Nordeste sigue sosteniendo a Lula mientras que el sur es tierra de Bolsonaro

La medida, anunciada en un comunicado de la oficina del mandatario israelí, busca reforzar estándares y evitar que tripulaciones con pasaportes de países hostiles representen un riesgo para la seguridad aérea.

“El primer ministro Benjamin Netanyahu ha pedido al jefe del Consejo de Seguridad Nacional, Shmuel Ben Ezra , que designe a un examinador para llevar a cabo una revisión exhaustiva de todos los aspectos de seguridad relacionados con la aviación civil extranjera con destino a Israel”, informó el parte oficial.

Durante la jornada, varios medios israelíes señalaron fallas en los controles del Ministerio de Transportes sobre pilotos extranjeros que vuelan a Israel. La Radio del Ejército recordó que ya en 2025 hubo advertencias de organismos locales sobre la falta de supervisión adecuada.

A esto se sumaron revelaciones del medio Haaretz, que expuso un doble empleo del director de Seguridad de Transportes, y del Canal 12, que difundió testimonios sobre tripulaciones con pasaportes de países hostiles como Líbano o Siria. Todo alimentó las críticas y puso en el centro la fragilidad de los controles aéreos.

Las reglas de seguridad de Israel prohíben que pilotos de países con los que no tiene relaciones diplomáticas vuelen hacia su territorio. En este caso, el copiloto de Flydubai era de Omán, un país considerado “no amigo” por Israel, y por eso no debería haber estado habilitado para ingresar.

Cómo fue el intento de atentado en el vuelo de Flydubai

El vuelo FZ 1073 de Dubái a Tel Aviv tuvo que aterrizar de emergencia en Arabia Saudita después de que uno de los pilotos apuñalara al otro en la cabina. Tras recibir asistencia, los pasajeros comenzaron a hablar sobre lo sucedido y relataron el escalofriante momento en el que "el avión estaba a punto de estrellarse".

El medio FoxNews compartió un video donde uno de los pasajeros relató en pocas palabras, el momento de tensión que vivió en el aire "un piloto apuñaló al otro y entre algunos pasajeros y los miembros de la tripulación tomaron el control de la nave. El tercer piloto pudo manejar la aeronave".

Según la aplicación Flightradar24, la nave cayó 14.125 pies en 29 segundos, algo así como 4.300 metros. “Alguien está apuñalando a alguien en la cabina”, contó una testigo identificado como Motti Cohen Or a NBC News.

Mientras que la pasajera Miryam Shira Ohayon expresó "el avión estaba a punto de estrellarse, y fue gracias al ingenio de muchas personas que tomaron el control del copiloto y lo neutralizaron".