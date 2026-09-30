30 de septiembre de 2026 Inicio
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Pánico en el aire: un avión con destino a Israel debió aterrizar de emergencia en Arabia Saudita

El avión, que iba de Dubái a Tel Aviv, aterrizó en el aeropuerto de Tabuk luego de una pelea entre el piloto y el copiloto, quien fue apuñalado. Afortunadamente, todos los pasajeros se encuentran a salvo y localizados.

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Un hombre presentó una herida sangrante en la cabeza. 

Un hombre presentó una herida sangrante en la cabeza. 

Un avión que viajaba con destino a Israel debió aterrizar de emergencia en Arabia Saudita después que emitiera una señal de “interferencia ilegal” y una “señal de emergencia” general. Rápidamente se activó un protocolo de aterrizaje y luego se informó que el inconveniente fue aparentemente causado por un altercado a bordo de la aeronave.

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El incidente de seguridad ocurrió en la madrugada de este miércoles durante un vuelo de Flydubai que iba de Dubái, en Emiratos Árabes Unidos. La propia compañía indicó que uno de sus aviones “sufrió un incidente” y que aterrizó sin problemas en el aeropuerto de Tabuk de Arabia Saudita. Asimismo, informaron que todos los pasajeros se encuentran a salvo y localizados.

Según los videos que comenzaron a circular en redes sociales videos grabados por pasajeros se ve a un hombre ensangrentado en la cabeza donde afirma que se produjo un intento de secuestro dentro del avión. “Estamos aquí, estamos en medio del secuestro de un avión”, dice el pasajero en la grabación. Luego asegura que quienes estaban a bordo habían reducido a los presuntos agresores y que la aeronave se dirigía hacia Tabuk.

En otra filmación se escucha que una persona relata que el avión aterrizó en Arabia Saudita después de un incidente con un supuesto atacante, que habría sido reducido y atado por pasajeros y miembros de la tripulación. El hombre también asegura que había un piloto gravemente herido que estaba siendo evacuado y describe manchas de sangre dentro de la aeronave.

Pánico en el aire: el comunicado de Israel sobre lo sucedido

Luego que se conociera el aterrizaje de emergencia, Israel activó sus protocolos de seguridad y desplegó aviones de combate, mientras las autoridades mantenían consultas para determinar qué había ocurrido con el vuelo que transportaba a ciudadanos israelíes.

Posteriormente, la oficina del primer ministro Benjamín Netanyahu informó que la situación estaba bajo control y que se trabajaba para facilitar el regreso de los pasajeros. El vuelo FZ1073 cubría una ruta habitual entre Dubái y Tel Aviv.

Flydubai es la aerolínea de bajo costo vinculada al grupo Emirates y mantiene conexiones regulares con Israel desde la normalización de las relaciones entre Emiratos Árabes Unidos e Israel en 2020.

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