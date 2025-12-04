5 de diciembre de 2025 Inicio
Seis países renunciaron a Eurovisión 2026 por la presencia de Israel

Eurovisión es la competencia musical con mayor audiencia del mundo, con un mínimo de audiencia de 100 millones de personas. España, Irlanda, Islandia, Países Bajos, Bélgica y Eslovenia le dieron un fuerte golpe a la organización del evento en repudio al genocidio cometido por Israel contra los palestinos de Gaza.

En 2025, Israel obtuvo el segundo lugar en Eurovisión y su éxito despertó sospechas en torno al proceso de votación. 

Seis países anunciaron este jueves que no participarán de Eurovisión 2026, después de que las autoridades de la competición musical confirmaran que el Estado de Israel fue aceptado como participante. Los que se retiraron fueron España, Países Bajos, Islandia, Irlanda, Bélgica y Eslovenia.

La decisión se tomó después de que la 95° Asamblea General de la Unión Europea de Radiodifusión (UER) aceptara la participación Israel en el certamen y se votara a favor de adoptar reglas de votación más estrictas en respuesta a las acusaciones de que el país había manipulado el voto a favor de su concursante en la edición del año pasado de Eurovisión. De esta manera, la organización del evento aseguró que se fortalecería "la transparencia y la confianza".

La retirada de los países mencionados de Eurovisión 2026 no se debió a la oposición por adoptar nuevas reglas para la votación de los participantes, sino que fue un rechazo al genocidio del Estado de Israel hacia la población palestina en la Franja de Gaza. Así lo subrayó la radiotelevisión pública eslovena RTV. "Nuestro mensaje es: no participaremos si Israel está presente. En nombre de los 20.000 niños que murieron en Gaza", aseguró Natalija Gorscak, la presidenta de la junta directiva de RTV.

"A nuestros periodistas no se les permitió, ni se les permite, entrar en Gaza, donde más de 200 fueron asesinados. El año pasado vimos que la actuación israelí era política. Recuerden, le prohibimos a un cantante ruso actuar en Ucrania", agregó. "Por tercer año consecutivo, el público ha exigido que digamos no a la participación de cualquier país que ataque a otro. Debemos seguir los estándares europeos de paz y entendimiento. Eurovisión ha sido un lugar de alegría y felicidad desde el principio; los artistas y el público estaban unidos por la música y debe seguir siendo así", destacó la directora eslovena.

El festival de Eurovisión se transmite desde 1956, por lo cual no solo que es el programa de televisión más antiguo del mundo. Además, es la competición internacional de música más grande de la historia, ya que reúne una audiencia mínima de 100 millones de espectadores. El certamen es un gran promotor del pop y su organización se empeña en alejarse de la política, pero desde 2022 se encuentra constantemente envuelta en las polémicas tras la invasión rusa a Ucrania.

Si bien la salida de los seis países mencionados para la próxima edición de Eurovisión es un duro golpe para la organización, particularmente lo resulta la retirada de España porque la actual presidenta de la UER es la representante de la Corporación de Radio y Televisión Española (RTVE), Ana María Bordas.

Por último, el ministro de Exteriores de Israel, Gideon Saar, se hizo eco de la salida de los seis países del certamen en su cuenta de la red social X. "Me avergüenzo de los países que decidieron boicotear un concurso musical como Eurovisión debido a la participación de Israel. La vergüenza les pesa", aseguró.

