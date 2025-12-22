22 de diciembre de 2025 Inicio
Condenaron a 14 años de cárcel al ginecólogo Diego Clementi por abusar de 11 pacientes

El médico cumplirá prisión domiciliaria con tobillera electrónica. También quedó inhabilitado para ejercer la medicina de por vida.

El ginecólogo Diego Javier Clementi, de 57 años, fue condenado a 14 años de prisión por abusar de las pacientes que atendió en el Centro Médico de la Mujer en Burzaco, Almirante Brown. También quedó inhabilitado de por vida para ejercer la medicina.

La Justicia lo declaró penalmente responsable de abuso sexual con acceso carnal por cuatro hechos, gravemente ultrajante por cinco hechos, y gravemente ultrajante en concurso real con abuso sexual con acceso carnal por tres hechos, según publicó Clarín.

Clementi cumplirá la sentencia bajo la modalidad del arresto domiciliario y será monitoreado con una tobillera electrónica.

El Tribunal Oral en lo Criminal N°3 de Lomas de Zamora le prohibió salir del país, lo inhabilitó de por vida para ejercer la medicina y determinó que se le deberán extraer muestras de ADN para incorporarlas al Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados a Delitos contra la Integridad Sexual (RNDG).

A comienzos de este año, Claudia Perugino, abogada de 11 víctimas, denunció que el acusado seguía atendiendo en un consultorio de la Clínica Sur Gametos. El otro abogado de la querella, Carlos Zimerman, recordó que habían pedido 22 años de prisión para el ginecólogo.

La defensa, en manos de Gastón Marano y Fernando Scicilia, anticipó a Clarín que apelarán a la decisión judicial. La Cámara de Casación podría tomar el pedido de Zimerman y aumentar la pena por estos 12 hechos cometidos contra 11 víctimas.

Cuándo tuvieron lugar los abusos

Según la investigación, los ataques cometidos por Clementi habrían sucedido entre 2017 y 2022 cuando el médico abusaba a las mujeres en chequeos de rutina. Para algunas de las víctimas era la primera vez que se realizaban un control ginecológico.

Durante el transcurso de este proceso judicial, otras dos mujeres denunciaron episodios de abuso cometidos por Clementi en su consultorio de Burzaco. El médico deberá enfrentar otro juicio mientras cumple los 14 años de esta primera condena.

