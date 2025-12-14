14 de diciembre de 2025 Inicio
Volodímir Zelenski llegó a Berlín para seguir acumulando apoyos en las negociaciones de paz con Rusia

Durante toda la semana, el presidente de Ucrania mantuvo diferentes reuniones multilaterales con los principales líderes europeos. Por los próximos días, mantendrá diferentes reuniones con el canciller alemán, Friedrich Merz, y la delegación de Estados Unidos.

Volodímir Zelenski

Volodímir Zelenski, Presidente de Ucrania, junto a Friedrich Merz, Canciller alemán.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, llegó este domingo a la capital alemana de Berlín para continuar su ronda de negociaciones con los principales líderes europeos para poner fin a la guerra con Rusia que, en los próximos meses, cumplirá cuatro años de su inicio.

Nuevos ataques de Rusia a Ucrania.
Rusia lanzó un ataque masivo sobre Ucrania con misiles hipersónicos

“La cumbre en Berlín es importante. Nos reunimos tanto con los estadounidenses como con los europeos. Estas reuniones tienen lugar en Berlín, hoy y mañana. “Lo más importante es que el plan debe ser lo más justo posible, sobre todo para Ucrania, porque Rusia inició la guerra”, aseguró Zelenski durante una breve conferencia de prensa al llegar a Berlín.

Por su parte, la delegación de la Casa Blanca también se encuentra en la capital alemana. Se tratan de Steve Witkoff y Jared Kushner, quienes representan a Estados Unidos en las negociaciones para terminar la guerra entre Rusia y Ucrania. Resulta que el mes pasado, el presidente norteamericano Donald Trump elaboró un plan de paz de 28 puntos junto a su par ruso, Vladimir Putin. Sin embargo, la propuesta tiene varios puntos que Kyiv no estaría dispuesto a aceptar. Entre los más importantes se encuentran ceder las regiones de Crimea y Donbás, ubicadas al sur ucraniano, respectivamente.

Ante esta situación, Zelenski se movilizó para acumular alianzas con los principales líderes europeos. A comienzos de esta semana, el presidente ucraniano se reunió con su par italiana, Giorgia Meloni, y después tuvo una cumbre multilateral con Emmanuel Macron, Keir Starmer y Friedrich Merz, mandatarios de Francia, Reino Unido y Alemania, respectivamente.

Si bien Kyiv le envió una contrapropuesta de paz a Washington, las cuales aún no se conocieron sus detalles, la Casa Blanca aún no dio una respuesta. Por eso, Zelenski se encuentra acelerando los apoyos entre la Unión Europea ante la posibilidad de que no se llegue a un acuerdo para terminar la guerra con Rusia y Ucrania necesite la asistencia del bloque continental para continuar la contienda que está próxima a cumplir sus cuatro años de duración.

“Estamos trabajando para asegurar que la paz para Ucrania sea digna, y para garantizar —una garantía, sobre todo— que Rusia no regrese a Ucrania para una tercera invasión”, cerró Zelenski.

