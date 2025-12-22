Tragedia en ruta 2: un hombre y su hija murieron tras chocar en moto contra un auto Ocurrió a la altura del partido de La Plata. Las víctimas viajaban en una motocicleta que impactó desde atrás a un Volkswagen Polo. La Justicia investiga el hecho como doble homicidio culposo. Por + Seguir en







Un hombre de 54 años y su hija de 17 fallecieron como consecuencia de un violento accidente de tránsito ocurrido sobre la ruta 2, en jurisdicción del Departamento Judicial La Plata. La Justicia inició una causa caratulada como doble homicidio culposo para determinar las responsabilidades del hecho.

Las víctimas fueron identificadas como Alberto Weinbender y su hija Bárbara Morena Weinbender, ambos domiciliados en el partido bonaerense de Avellaneda. Se desplazaban en una motocicleta Gilera Voge DS900X cuando, por motivos que aún se investigan, colisionaron desde atrás contra un Volkswagen Polo Classic gris.

Producto del impacto, la adolescente sufrió una grave fractura de cráneo y fue trasladada de urgencia al Hospital Alejandro Korn de Melchor Romero. El hombre murió en el lugar mientras esperaba la llegada de una segunda ambulancia, y horas más tarde se confirmó el fallecimiento de la joven en el mismo centro de salud.

El conductor del automóvil, Matías Maljar, de 25 años y con domicilio en La Plata, resultó ileso y quedó imputado en la causa. Intervienen la UFI N°14 y el Juzgado de Garantías N°2, que ordenaron la realización de pericias para avanzar en el esclarecimiento del siniestro.

