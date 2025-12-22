22 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

Tragedia en ruta 2: un hombre y su hija murieron tras chocar en moto contra un auto

Ocurrió a la altura del partido de La Plata. Las víctimas viajaban en una motocicleta que impactó desde atrás a un Volkswagen Polo. La Justicia investiga el hecho como doble homicidio culposo.

Por
Tragedia en ruta 2: un hombre y su hija murieron tras chocar en moto contra un auto

Tragedia en ruta 2: un hombre y su hija murieron tras chocar en moto contra un auto

Un hombre de 54 años y su hija de 17 fallecieron como consecuencia de un violento accidente de tránsito ocurrido sobre la ruta 2, en jurisdicción del Departamento Judicial La Plata. La Justicia inició una causa caratulada como doble homicidio culposo para determinar las responsabilidades del hecho.

Diego Clementi.
Te puede interesar:

Condenaron a 14 años de cárcel al ginecólogo Diego Clementi por abusar de 11 pacientes

Las víctimas fueron identificadas como Alberto Weinbender y su hija Bárbara Morena Weinbender, ambos domiciliados en el partido bonaerense de Avellaneda. Se desplazaban en una motocicleta Gilera Voge DS900X cuando, por motivos que aún se investigan, colisionaron desde atrás contra un Volkswagen Polo Classic gris.

Producto del impacto, la adolescente sufrió una grave fractura de cráneo y fue trasladada de urgencia al Hospital Alejandro Korn de Melchor Romero. El hombre murió en el lugar mientras esperaba la llegada de una segunda ambulancia, y horas más tarde se confirmó el fallecimiento de la joven en el mismo centro de salud.

El conductor del automóvil, Matías Maljar, de 25 años y con domicilio en La Plata, resultó ileso y quedó imputado en la causa. Intervienen la UFI N°14 y el Juzgado de Garantías N°2, que ordenaron la realización de pericias para avanzar en el esclarecimiento del siniestro.

image
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El camionero que murió tenía 44 años.

Tragedia en Río Negro: un hombre fue al baño, lo mordió una serpiente y murió

Héctor Romero y María Cash.

Desaparición de María Cash: la Justicia revocó el sobreseimiento al camionero

play

La familia del empresario acusado de abusador se desvinculó del Colegio Palermo Chico

Natalí Ruatta junto a su padre Rubén.

Se descompensó, chocó, murió y le robaron la alianza: el desesperado ruego de su hija

play

Mar del Plata: tenía sexo dentro de su auto y le disparó a un hombre que los interrumpió

detuvieron a un hombre que tenia mas de 200 animales en peligro de extincion para vender en redes sociales

Detuvieron a un hombre que tenía más de 200 animales en peligro de extinción para vender en redes sociales

Rating Cero

Suspendieron la boda de la hermana de Lionel Messi tras un grave episodio: qué pasó

Suspendieron la boda de la hermana de Messi tras un grave episodio: qué pasó

Chano Charpentier.
play

Chano tras su internación por adicciones: "Tenía la responsabilidad de recuperarme"

Julián Arellano y María Sol Messi.

La hermana de Lionel Messi se casará con un técnico del Inter Miami en Rosario

Cerca de las 00hs se observó un cambio en su comportamiento, reveló el comunicado de AAGM

"Prepotente": los guías revelaron qué pasó con Christian Petersen en la montaña

Mauro Icardi con Francesca e Isabella en Turquía.
play

Wanda Nara reveló que Mauro Icardi "sigue siendo deudor" porque no pagó la totalidad de la cuota alimentaria

Carina Zampini le contestó mal a una fanática que sin querer le tiró la botella que tenía en la mano

El momento en que Carina Zampini tuvo un tenso cruce con una fan: "¿Y ahora qué hago?"

últimas noticias

La quema de droga terminó en escándalo.

Chaco: siete policías detenidos por intentar robar panes de cocaína durante una quema de droga

Hace 11 minutos
Suspendieron la boda de la hermana de Lionel Messi tras un grave episodio: qué pasó

Suspendieron la boda de la hermana de Messi tras un grave episodio: qué pasó

Hace 16 minutos
Tragedia en ruta 2: un hombre y su hija murieron tras chocar en moto contra un auto

Tragedia en ruta 2: un hombre y su hija murieron tras chocar en moto contra un auto

Hace 1 hora
Diego Clementi.

Condenaron a 14 años de cárcel al ginecólogo Diego Clementi por abusar de 11 pacientes

Hace 2 horas
Atentado en Moscú: asesinaron a un alto mando del Ejército ruso

Atentado en Moscú: asesinaron a un alto mando del Ejército ruso y sospechan de agentes ucranianos

Hace 2 horas