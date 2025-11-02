2 de noviembre de 2025 Inicio
Ataque y 10 apuñalados en un tren de Londres: confirmaron la identidad de los 2 detenidos

Ocurrió el sábado en una formación que partió de Doncaster, en el norte de Inglaterra, a las 18:25 (hora local), y se dirigía hacia la estación King’s Cross. Dos de las víctimas se encuentran en estado crítico.

Las autoridades descartaron que se trate de un ataque terrorista.

La Policía británica confirmaron la identidad de los dos hombres arrestados tras el ataque masivo en un tren de Londres, donde hubo 10 personas apuñaladas. Además, aseguraron que hay dos pasajeros que permanecen en estado crítico. Se trata de un hombre de 32 años y otro de 35 años, ambos británicos, según detalló el superintendente John Loveless, de la Policía de Transporte Británica.

El ataque ocurrió cuando el tren, que partió a las 18:25 desde Doncaster, en el norte de Inglaterra, hacia la estación King's Cross de Londres, se acercaba a la ciudad de Huntingdon, a unos 120 km al norte de la capital y debió realizar parada de emergencia alrededor de las 19:39, hora local.

Aunque el motivo del ataque no ha sido revelado, el secretario de Defensa, John Healey, dijo a Sky News que “la evaluación inicial es que este fue un incidente aislado”. Inicialmente, la Policía activaron el protocolo Plato, la palabra clave utilizada por los servicios de emergencia británicos cuando responden a lo que podría ser un “ataque terrorista en marcha”. Sin embargo, posteriormente fue descartada.

Loveless también actualizó el estado de las víctimas: de las 10 personas heridas, nueve habían sido reportadas inicialmente en estado crítico, pero cuatro ya fueron dadas de alta. Sin embargo, las otras dos víctimas restantes aún permanecen internados en condiciones de gravedad.

El primer ministro británico, Keir Starmer, dijo que sus “pensamientos están con todos los afectados” después del “horrible incidente”. La operadora LNER advirtió que habrá una “gran interrupción” en la ruta hasta el lunes. En tanto, el secretario de Defensa, John Healey, calificó el suceso como un “ataque aislado”.

