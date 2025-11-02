2 de noviembre de 2025 Inicio
Nigeria aceptaría la ayuda de Estados Unidos en la lucha contra los insurgentes islamistas siempre que se respete su integridad territorial

Lo afirmó Daniel Bwala, asesor del presidente nigeriano Bola Tinubu. Donald Trump amenazó con intervenir el país africano por el "asesinato de cristianos".

Bola Tinubu

Bola Tinubu, presidente de Nigeria.

Nigeria declaró el domingo que aceptaría la ayuda de Estados Unidos en la lucha contra los insurgentes islamistas siempre y cuando se respete su integridad territorial, en respuesta a las amenazas de acción militar del presidente Donald Trump por lo que él calificó como maltrato a los cristianos en el país de África Occidental.

Trump dijo el sábado que había pedido al Departamento de Defensa que se preparara para una posible acción militar "rápida" en Nigeria si el país más poblado de África no logra frenar el asesinato de cristianos.

"Agradecemos la ayuda de Estados Unidos siempre y cuando reconozca nuestra integridad territorial", dijo a Reuters Daniel Bwala, asesor del presidente nigeriano Bola Tinubu.

Bwala intentó minimizar las tensiones entre los dos estados, a pesar de que Trump calificó a Nigeria de "país deshonrado".

"No lo tomamos literalmente, porque sabemos que Donald Trump tiene una buena opinión de Nigeria", dijo Bwala. "Estoy seguro de que para cuando estos dos líderes se reúnan y se sienten a dialogar, habrá mejores resultados en nuestra resolución conjunta para luchar contra el terrorismo", dijo.

Los insurgentes islamistas en Nigeria

Nigeria, un país de más de 200 millones de habitantes y alrededor de 200 grupos étnicos, está dividido entre el norte, mayoritariamente musulmán, y el sur, mayoritariamente cristiano.

Los grupos insurgentes islamistas como Boko Haram y el Estado Islámico de la Provincia de África Occidental han sembrado el caos en el país durante más de 15 años, causando la muerte de miles de personas, pero sus ataques se han limitado en gran medida al noreste del país, que es de mayoría musulmana.

Si bien se han registrado asesinatos de cristianos, la gran mayoría de las víctimas han sido musulmanas, según los analistas.

En el centro de Nigeria se han producido frecuentes enfrentamientos entre pastores mayoritariamente musulmanes y agricultores mayoritariamente cristianos por el acceso al agua y a los pastos, mientras que en el noroeste del país, hombres armados atacan habitualmente aldeas, secuestrando a los residentes para pedir rescate.

