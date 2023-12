Argentina no firmará el acuerdo entre Mercosur y la UE y Lula da Silva responsabiliza a Macrón

En diálogo con La Nación, Cafiero expuso que la Argentina no sellará el convenio en la cumbre del Mercosur que se desarrollará en los próximos días. "Las conversaciones seguirán y el trabajo realizado es mucho, pero no están dadas las condiciones para firmar el acuerdo", precisó.

También advirtió que "tiene un impacto negativo en la industria del Mercosur, sin reportar a cambio beneficios para sus exportaciones agropecuarias, que están limitadas por cuotas muy restrictivas y sujetas a regulaciones ambientales unilaterales que las exponen a una vulnerabilidad a futuro".

El presidente de Brasil, Lula da Silva, pareció insinuar que Emmanuel Macron será responsable en caso de que la Unión Europea y el Mercosur no puedan cerrar el acuerdo de libre comercio, después de que su par de Francia haya asegurado que rechaza el pacto.

En Dubai, Lula expresó a periodistas que se reunió allí con Macron al margen de la conferencia de cambio climático COP28 debido a que sabía los reparos del mandatario francés al acuerdo y buscaba que modifique su posición.

Por su parte, el líder europeo, cuyo país siempre fue el que más oposición expuso al acuerdo de la UE, manifestó que lo rechaza ya que no era positivo para nadie, se negoció hace mucho tiempo y "no toma en cuenta la biodiversidad y el clima" y solo desmantela aranceles.

El presidente brasileño también contó que en su encuentro con Macron le pidió que "abriera el corazón" y tenga en cuenta que los países ubicados en América del Sur y del Mercosur se trata de "pobres, pequeños".

Sobre el mandatario francés, advirtió: "Bueno, no pensó. Si no tuviéramos acuerdo, paciencia. No es por falta de voluntad. Lo único que tiene que quedar claro es que no digan más que es por culpa de Brasil o por culpa de América del Sur. Si no hay acuerdo, por lo menos va a ser evidente de quién es la culpa".

Especialmente en Francia, el acuerdo provoca grandes desconfianzas en el rubro agrícola, debido a un temor de que el gobierno tenga que bajar o eliminar subsidios a sus exportaciones con el objetivo de evitar una desleal competencia con las exportaciones del Mercosur.

En tanto, Macron confirmó que viajará a Brasil en marzo para debatir la cuestión y describió al líder del Partido de los Trabajadores como "visionario" y "valiente" por su política ambiental. Por su parte, Lula manifestó que el tema se discutirá por los líderes del Mercosur en una cumbre del 7 de diciembre en Río de Janeiro.

Alberto Fernández irá a la Cumbre del Mercosur en Río de Janeiro

El presidente Alberto Fernández asistirá el miércoles y jueves a la Cumbre del Mercosur en Río de Janeiro, en la que será su última actividad antes de la finalización de su mandato, el 10 de diciembre, cuando entregue el poder al mandatario electo Javier Milei.

La cumbre se realizará en el Museo del Mañana de Río de Janeiro y Fernández estará acompañado por la secretaria de Relaciones Económicas Internacionales de Cancillería, Cecilia Todesca Bocco.

El canciller Santiago Cafiero no podrá participar del encuentro porque deberá quedarse en Buenos Aires para trabajar en el proceso de transición.

Durante el encuentro del bloque integrado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay se realizará el traspaso de la presidencia pro témpore del Mercosur del país anfitrión a Paraguay, que ocupará la titularidad durante el primer semestre de 2024.

Asimismo, se anunciará la adhesión de Bolivia como miembro pleno del Mercosur, después de la ratificación por parte del Senado de Brasil el martes último.

En diálogo con Futurock, el Presidente advirtió que el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europa aún no se firmó porque "encontró resistencia dentro de Europa" y, si bien manifestó su intención de suscribir ese convenio, llamó a debatir primero "determinadas condiciones que permitan sostener y hacer crecer nuestras industrias".

Fernández aclaró que su intención es "firmarlo" porque cree que "geopolíticamente es correcto un acuerdo" entre ambos bloques, pero advirtió que para hacerlo quiere discutir antes "determinadas condiciones que nos permitan sostener y hacer crecer nuestras industrias".

"Quiero discutir algo que le sirva a los argentinos, es un acuerdo entre dos regiones, hay intereses que tener en cuenta", detalló.