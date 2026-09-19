20 de septiembre de 2026 Inicio
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Michelle Bachelet retiró su candidatura a la Secretaría General de la ONU: qué pasa con el argentino Rafael Grossi

La expresidenta de Chile declinó su postulación tras quedar entre los últimos lugares en las votaciones informales del Consejo de Seguridad, mientras que el candidato argentino Rafael Grossi también perdió apoyos.

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La expresidenta de Chile decidió bajar de la carrera diplomática.

La expresidenta de Chile decidió bajar de la carrera diplomática.

AFP

La expresidenta de Chile Michelle Bachelet anunció oficialmente que retiró su candidatura a la Secretaría General de las Naciones Unidas (ONU). La decisión se conoció tras la última votación informal realizada a puertas cerradas en el Consejo de Seguridad, en la que quedó relegada al obtener únicamente 1 voto a favor y 11 en contra. En tanto, el argentino Rafael Grossi perdió apoyos en la tercera consulta informal del Consejo de Seguridad.

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En un video difundido en sus redes sociales, Bachelet argumentó su declinación en el complejo contexto internacional, advirtiendo que "los vientos soplan fuertes contra principios como el multilateralismo, el derecho internacional, la democracia y los derechos humanos". Pese a su retiro, destacó que su postulación sirvió para instalar en la agenda global la relevancia de que una mujer latinoamericana asuma el liderazgo de la ONU por primera vez en sus 80 años de historia. Además, agradeció formalmente a los mandatarios de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y de México, Claudia Sheinbaum, por haber acompañado su propuesta desde el primer momento.

La postulación de Bachelet también generó marcadas repercusiones en la política interna de su país. Presentada originalmente en febrero por el entonces presidente Gabriel Boric, la candidatura perdió el respaldo estatal chileno con la llegada al gobierno de José Antonio Kast. Al respecto, la Cancillería de Chile emitió un comunicado expresando que "toma nota" del retiro de la exmandataria, aclarando que el país no respalda a ningún postulante en carrera y reafirmando su postura a favor de una reforma profunda del sistema de Naciones Unidas.

En el plano regional, la salida de Bachelet coincide con un escenario desfavorable para el aspirante argentino Rafael Grossi. El actual titular del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), cuya postulación es promovida por la gestión de Javier Milei, sufrió una pérdida de apoyos en la tercera votación del Consejo de Seguridad, quedando con 5 votos a favor, 8 en contra y 2 abstenciones. Ante este panorama, la competencia por el liderazgo del organismo multilateral sigue encabezada por figuras como la excanciller de Guyana, Carolyn Rodrigues-Birkett, y la exvicepresidenta de Costa Rica, Rebeca Grynspan.

La carrera por la conducción de la ONU se encamina hacia etapas definitorias en el Consejo de Seguridad antes de que la Asamblea General ratifique la nómina definitiva para reemplazar al portugués António Guterres. En un escenario clave donde ninguna mujer ocupó el máximo puesto del organismo en ocho décadas y donde América Latina solo ha contado con un secretario general en su historia -el peruano Javier Pérez de Cuéllar entre 1982 y 1991-, la región busca posicionarse en la definición del nuevo cuadro político global.

El argentino obtuvo cinco votos a favor y ocho en contra en la tercera consulta informal del Consejo de Seguridad.

El argentino obtuvo cinco votos a favor y ocho en contra en la tercera consulta informal del Consejo de Seguridad.

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