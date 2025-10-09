9 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

Plan de paz en Gaza: Donald Trump anticipó que la segunda fase incluirá "un desarme"

El presidente de Estados Unidos se refirió al acuerdo entre Israel y Hamás, en el marco de la guerra. "El mundo se unió para esto", expresó.

Por
Donald Trump

Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

Redes Sociales

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anticipó que en la segunda fase del plan de paz en Gaza admitirá "un desarme" de Hamás, luego de que este jueves el grupo islamista confirmara que la guerra con Israel "ha terminado por completo", tras haber recibido "garantías" por parte de Estados Unidos y el resto de los países mediadores en el conflicto para que se cumplan sus demandas.

Israel aceptó retirar sus tropas de la mayor parte de Gaza.
Te puede interesar:

Cómo quedaría el mapa de Medio Oriente tras el acuerdo de paz entre Israel y Hamás

En diálogo con un grupo de periodistas cuando se reunía con su gabinete, Trump no profundizó en detalles sobre los próximos acercamientos entre Israel y Hamás, aunque anticipó una abolición de armas: "No voy a hablar sobre eso porque ustedes más o menos saben qué es la segunda fase. Pero... habrá un desarme". Además, marcó que se espera una "retirada" de las fuerzas de Israel.

En tanto, marcó que estima que el lunes o martes las personas cautivas sean entregadas a Israel. "Sabemos dónde está la mayoría de los rehenes. En realidad, los cuerpos son un problema mayor porque algunos serán un poco más difíciles de encontrar. Es terrible hablar sobre ello. Lo haremos lo mejor que podamos", expresó.

"El mundo se unió para esto. La gente que no se llevaba bien y países vecinos que francamente no se gustaban. Todos los americanos deberían estar orgullosos del papel que nuestro país ha jugado para llevar este terrible conflicto a su fin", añadió.

Hamás confirmó el fin de la guerra con Israel

El jefe de la delegación negociadora de Hamás, Jalil Al Haya, confirmó este jueves que la guerra con Israel "ha terminado por completo", tras haber recibido "garantías" por parte de Estados Unidos y el resto de los países mediadores en el conflicto para que se cumplan sus demandas, principalmente sobre el cese inmediato de la agresión y el genocidio en Gaza.

"Hemos recibido garantías oficiales de los mediadores y del gobierno estadounidense, confirmando que la guerra ha terminado por completo", aseguró el dirigente de Hamás, mediante una conferencia de prensa.

De esta manera, el presidente estadounidense, Donald Trump, logró acordar la paz entre Hamás e Israel, luego de proponer un plan de veinte puntos para dar por terminadas las hostilidades entre ambas facciones. Sin embargo, las negociaciones continuarán en Egipto para tratar los asuntos que quedaron pendientes, como el desarme de la milicia palestina y la futura administración de Gaza.

"Seguiremos trabajando para completar los pasos restantes y lograr los intereses de nuestro pueblo y su autodeterminación hasta el establecimiento de un Estado independiente, con Jerusalén como capital", aseguró el referente de Hamás. Al Haya sostuvo que Israel "ha violado acuerdos previos, pero esta vez se han visto obligados a aceptar un alto al fuego bajo la presión de la resistencia y la firmeza popular".

Entre otros de los puntos más importantes del acuerdo se incluyen la apertura del paso fronterizo de Rafah, entre Egipto y Gaza, hacia ambos lados, y la liberación de dos mil palestinos presos, entre ellos unos 250 que cumplen largas condenas. También serán puestos en libertad los rehenes que que Hamás tiene cautivos desde el 7 de octubre de 2023.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Eitan Horn, David Cunio y Ariel Cunio, los tres rehenes argentinos que siguen vivos.

Quiénes son los rehenes argentinos que Hamás liberará tras el acuerdo de paz

La guerra ha terminado por completo, aseguró el dirigente de Hamás, Khalil Al-Hayya.

Hamás confirmó el fin de la guerra con Israel: cuáles son los pasos a seguir

Bonos y acciones argentinos, al alza tras el anuncio del acuerdo con Estados Unidos

Bonos y acciones argentinos, al alza tras el anuncio del acuerdo con EEUU

Javier Milei miró hacia la Casa Blanca en busca de ayuda.

Qué es un swap de monedas: cómo será el apoyo del Tesoro de los EEUU al gobierno de Milei

Trump enfrenta críticas de los demócratas por su auxilio al gobierno argentino.

El show de Milei llegó a EEUU: burlas, críticas y más presión para Trump

Milei y Trump, y una gran relación bilateral.

Milei felicitó a Trump tras el acuerdo entre Israel y Hamas y pidió que le den el Premio Nobel de la Paz

Rating Cero

Spider-Man: Brand New Day genera mucha expectativa en los fanáticos.
play

La filtración de una foto del set de Spider-Man: Brand New Day confirmó un regreso a Marvel

El conductor reflexionó sobre las pérdidas personales y su carrera profesional. 

Hernán Drago habló del mal momento que atraviesa: "Tuvimos una..."

La Voz Argentina terminará antes para que empiece MasterChef Celebrity.

Telefe adelantó la final de La Voz Argentina para estrenar antes MasterChef Celebrity

Thiago se reencontró con sus hijas tras una larga recuperación.

Video: Thiago Medina se reencontró con sus hijas tras un mes internado

Lali Espósito hará dos shows en el estadio de River Plate, el club de sus amores.

Lali Espósito hará dos shows en River: cuándo serán y dónde comprar las entradas

play

Los Caballeros de la Quema: "Ojalá nuestras canciones sirvan de abrigo en épocas bravas"

últimas noticias

play
Charly García y Sting son amigos desde 1988, cuando compartieron escenario durante la gira mundial de Amnistía Internacional.

"In The City": cómo es el nuevo tema que Charly García hizo junto a Sting

Hace 27 minutos
Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

Plan de paz en Gaza: Trump anticipó que la segunda fase incluirá "un desarme"

Hace 57 minutos
Un parricidio que conmocionó al partido de Malvinas Argentinas.

Horror en Malvinas Argentinas: discutió con su padre por cigarrillos y lo mató martillazos

Hace 1 hora
Electrolux representa uno de los ejes industriales del país en lo que respecta a la línea blanca nacional.

Una importante empresa de electrodomésticos suspendió a 400 trabajadores

Hace 1 hora
play
Spider-Man: Brand New Day genera mucha expectativa en los fanáticos.

La filtración de una foto del set de Spider-Man: Brand New Day confirmó un regreso a Marvel

Hace 2 horas