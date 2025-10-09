Plan de paz en Gaza: Donald Trump anticipó que la segunda fase incluirá "un desarme"

El presidente de Estados Unidos se refirió al acuerdo entre Israel y Hamás, en el marco de la guerra. "El mundo se unió para esto", expresó.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , anticipó que en la segunda fase del plan de paz en Gaza admitirá "un desarme" de Hamás , luego de que este jueves el grupo islamista confirmara que la guerra con Israel "ha terminado por completo", tras haber recibido "garantías" por parte de Estados Unidos y el resto de los países mediadores en el conflicto para que se cumplan sus demandas.

En diálogo con un grupo de periodistas cuando se reunía con su gabinete, Trump no profundizó en detalles sobre los próximos acercamientos entre Israel y Hamás, aunque anticipó una abolición de armas: "No voy a hablar sobre eso porque ustedes más o menos saben qué es la segunda fase. Pero... habrá un desarme". Además, marcó que se espera una "retirada" de las fuerzas de Israel.

En tanto, marcó que estima que el lunes o martes las personas cautivas sean entregadas a Israel. "Sabemos dónde está la mayoría de los rehenes. En realidad, los cuerpos son un problema mayor porque algunos serán un poco más difíciles de encontrar. Es terrible hablar sobre ello. Lo haremos lo mejor que podamos", expresó.

"El mundo se unió para esto. La gente que no se llevaba bien y países vecinos que francamente no se gustaban. Todos los americanos deberían estar orgullosos del papel que nuestro país ha jugado para llevar este terrible conflicto a su fin", añadió.

El jefe de la delegación negociadora de Hamás, Jalil Al Hay a, confirmó este jueves que la guerra con Israel "ha terminado por completo", tras haber recibido "garantías" por parte de Estados Unidos y el resto de los países mediadores en el conflicto para que se cumplan sus demandas, principalmente sobre el cese inmediato de la agresión y el genocidio en Gaza.

"Hemos recibido garantías oficiales de los mediadores y del gobierno estadounidense, confirmando que la guerra ha terminado por completo", aseguró el dirigente de Hamás, mediante una conferencia de prensa.

De esta manera, el presidente estadounidense, Donald Trump, logró acordar la paz entre Hamás e Israel, luego de proponer un plan de veinte puntos para dar por terminadas las hostilidades entre ambas facciones. Sin embargo, las negociaciones continuarán en Egipto para tratar los asuntos que quedaron pendientes, como el desarme de la milicia palestina y la futura administración de Gaza.

"Seguiremos trabajando para completar los pasos restantes y lograr los intereses de nuestro pueblo y su autodeterminación hasta el establecimiento de un Estado independiente, con Jerusalén como capital", aseguró el referente de Hamás. Al Haya sostuvo que Israel "ha violado acuerdos previos, pero esta vez se han visto obligados a aceptar un alto al fuego bajo la presión de la resistencia y la firmeza popular".

Entre otros de los puntos más importantes del acuerdo se incluyen la apertura del paso fronterizo de Rafah, entre Egipto y Gaza, hacia ambos lados, y la liberación de dos mil palestinos presos, entre ellos unos 250 que cumplen largas condenas. También serán puestos en libertad los rehenes que que Hamás tiene cautivos desde el 7 de octubre de 2023.