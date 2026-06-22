Advierten que la mitad de las respuestas médicas que arrojan los chats de IA son imprecisas Una investigación estadounidense evaluó cinco modelos lingüísticos y alertó sobre graves peligros para la salud. Los sistemas fallan en la fiabilidad de la evidencia, presentan problemas de accesibilidad e inventan fuentes bibliográficas. Por Agregar C5N en









Confiar en los chatbots puede ser una apuesta arriesgada.

Investigadores del Instituto Lundquist para la Innovación Biomédica de Estados Unidos revelaron que el 50% de las respuestas médicas de los chats de Inteligencia Artificial son imprecisas. El equipo llegó a esta conclusión tras analizar el desempeño de cinco modelos informáticos ante 250 consultas de salud habituales.

El ensayo evaluó los sistemas Gemini, DeepSeek, Meta AI, ChatGPT y Grok. Los científicos diseñaron preguntas divididas en categorías críticas como cáncer, vacunas, células madre, nutrición y rendimiento deportivo, con el objetivo de estresar a los modelos hacia mitos comunes.

Los resultados del trabajo determinaron que el 20 % de las contestaciones analizadas son altamente riesgosas. Estas afirmaciones tienen el potencial de dirigir a los usuarios hacia tratamientos ineficaces o causar daños directos a la salud si se aplican sin supervisión profesional.

El análisis destacó como alarmante la seguridad con la cual las plataformas presentan la información. Nicholas Tiller, autor principal del estudio, indicó: "No pueden aplicar evidencia ni ponderar qué fuentes son precisas y cuáles no. Por eso ese falso equilibrio es tan común".

Grok obtuvo los peores resultados de la prueba, con un 58 % de respuestas con fallos críticos, mientras que Gemini presentó la menor cantidad de errores. Además, todos los sistemas demostraron una complejidad de lenguaje equivalente a un graduado universitario, un obstáculo para la accesibilidad pública.

Los expertos identificaron que la extensión y la complejidad de los textos genera confianza en el usuario y "promueve una falsa credibilidad". A su vez, ninguna plataforma logró proporcionar referencias bibliográficas reales, e inventaron autores y títulos de estudios científicos con total apariencia de veracidad. Frente a la popularidad de estas herramientas tecnológicas, el equipo de especialistas concluyó de forma categórica: "A medida que el uso de estos chatbots se expande, nuestros datos resaltan la necesidad de una educación pública, formación profesional y una supervisión regulatoria estricta".