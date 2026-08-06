ANMAT prohibió el uso y la distribución de una de las cremas más vendidas para los dolores musculares El organismo informó que varias unidades del producto fueron robadas antes de su destrucción. Por lo que no fue posible acreditar su seguridad, ya que se desconoce su condición y estado de conservación. ¿Cuáles son? Por Agregar C5N en









Se trata de dos cremas desinflamantes de la marca Átomo.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió el uso y la distribución de una de las cremas más vendidas para los dolores musculares mediante la Disposición 4753/2026 publicada en el Boletín Oficial este jueves.

En las páginas publicadas, que llevan la firma del titular de la ANMAT, Luis Eduardo Fontana, explicaron que la firma Gramon Millet informó sobre un robo en el laboratorio Dalban Pharma S.A. (Planta Haedo) "de diversos medicamentos y, entre los productos sustraídos, se encontraban dos productos de titularidad de la firma Gramon Millet S.A".

Los medicamentos en cuestión son Átomo Desinflamante Forte y Átomo Desinflamante Clásico. "La empresa aclara que los productos fueron robados como productos terminados y que los lotes no tuvieron comercialización previa y que, en ambos casos, los remanentes de los productos se enviaron a destrucción", escribieron.

Ante esta situación a "fin de proteger a eventuales adquirentes y usuarios del producto involucrado, toda vez que se trata de unidades individualizadas de las que se desconoce su condición y estado de conservación, respecto de las que no es posible acreditar su seguridad" decidieron prohibir el uso, la comercialización y la distribución de las cremas mencionadas anteriormente.

Cuáles son los lotes de Átomo Desinflamante que no hay que usar La firma señaló que los lotes afectados son 5740 unidades de ATOMO DESINFLAMANTE FORTE x 100 gr. Crema, Lote 00023, Vto 05/28 y 3360 unidades de ATOMO DESINFLAMANTE CLASICO x 110 gr. Crema, Lote 00214, Vto 05/28.