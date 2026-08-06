7 de agosto de 2026 Inicio
En Vivo

ANMAT prohibió el uso y la distribución de una de las cremas más vendidas para los dolores musculares

El organismo informó que varias unidades del producto fueron robadas antes de su destrucción. Por lo que no fue posible acreditar su seguridad, ya que se desconoce su condición y estado de conservación. ¿Cuáles son?

Por
Se trata de dos cremas desinflamantes de la marca Átomo. 

Se trata de dos cremas desinflamantes de la marca Átomo. 

Se trata de Zetrotax jarabe por 240 ml, lotes: EAIB6, EAIB7 y EAIB8.
Te puede interesar:

ANMAT prohibió tres lotes de un medicamento que trata el VIH tras un robo

En las páginas publicadas, que llevan la firma del titular de la ANMAT, Luis Eduardo Fontana, explicaron que la firma Gramon Millet informó sobre un robo en el laboratorio Dalban Pharma S.A. (Planta Haedo) "de diversos medicamentos y, entre los productos sustraídos, se encontraban dos productos de titularidad de la firma Gramon Millet S.A".

Los medicamentos en cuestión son Átomo Desinflamante Forte y Átomo Desinflamante Clásico. "La empresa aclara que los productos fueron robados como productos terminados y que los lotes no tuvieron comercialización previa y que, en ambos casos, los remanentes de los productos se enviaron a destrucción", escribieron.

Ante esta situación a "fin de proteger a eventuales adquirentes y usuarios del producto involucrado, toda vez que se trata de unidades individualizadas de las que se desconoce su condición y estado de conservación, respecto de las que no es posible acreditar su seguridad" decidieron prohibir el uso, la comercialización y la distribución de las cremas mencionadas anteriormente.

Cuáles son los lotes de Átomo Desinflamante que no hay que usar

La firma señaló que los lotes afectados son 5740 unidades de ATOMO DESINFLAMANTE FORTE x 100 gr. Crema, Lote 00023, Vto 05/28 y 3360 unidades de ATOMO DESINFLAMANTE CLASICO x 110 gr. Crema, Lote 00214, Vto 05/28.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Se trata del fármaco fenolftaleína.

ANMAT prohibió un componente presente en medicamentos por riesgo cancerígeno

La ANMAT permitió la venta libre de una serie de medicamentos.

ANMAT declaró de venta libre a 10 medicamentos: uno por uno, para qué sirven

La ANMAT permitió la venta libre de una serie de medicamentos.

Cuáles son los nuevos medicamentos que se pueden comprar sin receta y ya no tendrán descuento

El mal tiempo interrumpió el servicio eléctrico en distintos puntos de Buenos Aires. 

Por el temporal, hay miles de familias sin luz en el AMBA: cuáles son las zonas afectadas

Facundo Moyano.

El abogado de Facundo Moyano pidió que se levanten las medidas de restricción

El Pity Álvarez afrontará un juicio por el crimen de Cristian Díaz.

La fiscalía rechazó el pedido de Pity Álvarez para suspender el juicio en su contra por homicidio

Rating Cero

Emily Ceco, exparticipante de Love is Blind, habría iniciado un romance con Roberto García Moritán.

Vinculan a Roberto García Moritán con Emily Ceco: las imágenes que despertaron rumores de romance

Bal expuso su temor hacia el avance desmedido de la inteligencia artificial.

Fede Bal explicó por qué se alejó de los medios y criticó el uso de la IA: "No hay límites"

Marta Fort reveló quién es su nuevo amor.

Marta Fort tiene un nuevo amor gracias a su concurso para conseguir novio: quién es

Diego Leuco enfrentó los rumores de romance con Sofía Gonet.

Diego Leuco respondió a los rumores de romance con Sofía Gonet: qué dijo

Spider-Man: Un nuevo día batió récords de espectadores. 

La increíble marca que consiguió "Spider-Man: Un Nuevo Día" en su primera semana en la Argentina

Camilota, hermana de Thiago Medina y participante de Cuestión de Peso.

"Ya no hay miedo, solo amor": Camilota presentó a su novia en redes sociales

últimas noticias

Las modificaciones para el régimen de desalojos afectarían seriamente a los inquilinos en el contexto de crisis y recesión. 

El Senado le dio luz verde a los cambios al régimen de desalojos incluidos en la Ley de Propiedad Privada

Hace 3 horas
La Ley de Manejo del Fuego se mantiene sin cambios.

El Gobierno retiró los cambios a la Ley de Manejo del Fuego: qué decía el proyecto

Hace 3 horas
El Senado de la Nación durante la sesión en la que se debatió la Ley de Inviolabilidad de propiedad privada. 

Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada: el Senado aprobó los cambios ante futuras expropiaciones

Hace 3 horas
El Senado aprobó una versión recortada del proyecto original.

El Gobierno tampoco pudo con la Ley de Fuego: solo aprobó desalojos y expropiaciones

Hace 3 horas
El bonaerense de 23 años se tomó con humor el mal trago.

Colapinto sufrió un robo en Italia durante sus vacaciones: "Ni la matera dejaron"

Hace 5 horas