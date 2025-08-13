Alarma en Estados Unidos: aparecieron conejos con "tentáculos" en la cabeza y hay preocupación por un virus Unos animales silvestres fueron vistos con protuberancias negras similares a tentáculos en su cabeza y rostro. Autoridades explicaron que se trata del virus del papiloma del conejo, una infección extraña. Por







Alarma en Estados Unidos: aparecieron conejos con "tentáculos" en la cabeza y hay preocupación por un virus.

Estados Unidos atraviesa una fuerte reacción pública luego de la aparición de conejos silvestres con extrañas protuberancias en sus cabezas, que muchos describieron como “tentáculos” o “cuernos”, en el sureste de Fort Collins, Colorado.

Las imágenes, que se volvieron virales rápidamente en redes, generaron preocupación entre la comunidad. Susan Mansfield, una residente de la zona, relató su asombro: “Parecía tener púas negras o palillos de dientes negros saliendo por todo alrededor de su boca... Pensé que moriría durante el invierno, pero no. Volvió al segundo año y creció”.

Las autoridades del Colorado Parks and Wildlife (CPW) confirmaron que se trata de una condición causada por el virus del papiloma del conejo de cola de algodón (Shope papilloma virus). El mismo, endémico en ciertas especies de conejos, produce tumores verrugosos queratinizados en la cabeza y el rostro, que a veces adoptan apariencia de cuernos o tentáculos.

Conejos con "tentáculos" en la cabeza Los expertos explicaron que, aunque el aspecto es alarmante, el virus es específico de conejos, no representa riesgo para humanos ni mascotas, y generalmente no afecta la salud del animal, salvo que los tumores obstruyan áreas sensibles como los ojos o la boca.

El CPW recomendó mantener distancia y evitar manipular los animales afectados: “Estos tumores no causan dolor salvo que obstruyan funciones clave y muchos conejos infectados logran sobrevivir y recuperarse”. Pese a la sorpresa, este fenómeno no es nuevo. El virus fue documentado por primera vez en 1933 y, según expertos, podría haber inspirado la leyenda del “jackalope”, un conejo con cuernos que forma parte del folklore estadounidense.