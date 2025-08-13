13 de agosto de 2025 Inicio
Descarriló un tren que llevaba sustancias peligrosas en Texas: hubo incendios de pastizales

La formación de 35 vagones de Union Pacific se salió de las vías en una zona rural cerca de Gordon, al suroeste de Fort Worth. No hubo heridos ni fugas de material, pero se levantó una columna de humo por el fuego.

El incendio fue contenido y no hubo estructuras dañadas.

Un tren que transportaba sustancias químicas peligrosas descarriló este martes en el noreste de Texas, en Estados Unidos, y causó preocupación entre las autoridades locales por el riesgo de contaminación, aunque no se registraron heridos y, hasta el momento, tampoco fugas de material.

El incidente ocurrió alrededor de las 14, hora local (las 12 en Argentina) al este de la ciudad de Gordon, unos 105 kilómetros al suroeste del conglomerado urbano de Dallas-Fort Worth. Aunque se desconocía exactamente qué material transportaba la formación de 35 vagones de Union Pacific, la situación fue tratada desde el primer momento como una emergencia con sustancias peligrosas.

Los Servicios de Emergencia del Condado de Palo Pinto informaron que "se ha contabilizado a todo el personal y no se han reportado heridos". Tampoco se detectaron fugas en ninguno de los vagones, aunque se produjo un pequeño incendio en los pastizales cercanos a las vías y se elevó una columna de humo.

El Departamento de Bomberos de Palo Pinto contuvo el fuego y, según indicaron los servicios de emergencia, "ninguna estructura está amenazada".

