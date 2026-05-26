El conmovedor momento que vivió Flor de la V en el Obelisco: "Se me llenaron los ojos de lágrimas"

La artista fue incluida entre las figuras más representativas de la cultura argentina en la proyección sobre el emblemático monumento porteño.

El gesto la tomó por sorpresa y la llevó a reflexionar sobre el camino recorrido por la comunidad trans en el país.

Flor de la V vivió uno de los momentos más emotivos de su carrera al descubrir que su imagen había sido proyectada sobre el Obelisco durante el mapping organizado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para celebrar el 90° aniversario del monumento porteño. La conductora no estaba al tanto de que sería incluida en el homenaje y la sorpresa la dejó muy conmovida.

Se enteró mientras se encontraba en el camarín preparándose para salir a escena en la obra Sex, cuando recibió un mensaje con el video de la proyección. En ese lugar pudo ver su imagen desfilando junto a figuras como Diego Maradona, Mirtha Legrand, Susana Giménez, Moria Casán, Lali Espósito, Tini Stoessel y Trueno. La foto elegida correspondía a su paso por el programa La Pelu, emitido en 2013.

"Mientras lo digo se me llenaron los ojos de lágrimas porque no me lo esperaba", confesó a través de sus redes sociales, donde compartió el video y relató su reacción. Lejos de reparar en detalles de la imagen, eligió centrarse en el peso del reconocimiento: "No importa cómo salí en la foto, lo importante es estar ahí".

El espectáculo, que reunió a más de 200 mil personas sobre la avenida Corrientes, combinó tecnología 3D, música en vivo e imágenes históricas que repasaron momentos icónicos de la Argentina. En ese marco, la inclusión de Flor de la V entre las personalidades proyectadas se convirtió en uno de los momentos más comentados de la noche.

La emoción de Flor de la V tras verse en el Obelisco

Más allá de la sorpresa inicial, lo que más impactó a la conductora fue el significado simbólico de verse representada en uno de los puntos más emblemáticos del país. Con una reflexión en donde no faltó su muestra de sensibilidad, remarcó la dimensión histórica del gesto: "Esto en otro momento no hubiera sucedido con una persona travesti, con una persona trans".

La frase incluye el recorrido que Flor de la V trazó mentalmente al ver su imagen proyectada sobre el Obelisco. La conductora destacó el cambio cultural que atravesó la Argentina en las últimas décadas y reconoció que en su niñez jamás imaginó que una figura como ella podría formar parte de un homenaje de semejante magnitud en el corazón de Buenos Aires.

flor de la v Redes sociales

El momento también la llevó a pensar en sus vínculos más cercanos. "Lo quería compartir y poder contarle a mis hijos el profundo significado que tiene para mí ese hermoso gesto", expresó, y agregó que inevitablemente su mente fue hacia su mamá al procesar lo que estaba viviendo. El espectáculo por los 90 años del Obelisco incluyó además shows musicales, propuestas gastronómicas y un despliegue visual acompañado por la Orquesta de Cámara Mahler, dirigida por Damián Mahler.