Advierten que Donald Trump prepara una operación militar secreta en México para atacar a los cárteles narco Según NBC News, el plan contempla el despliegue de tropas y agentes de inteligencia estadounidenses en suelo mexicano, ataques con drones dirigidos contra laboratorios de droga y la neutralización de líderes criminales.







Los efectivos estarían conformados por integrantes del Comando de Operaciones Especiales Conjuntas (JSOC) y agentes de la CIA.

El gobierno de Donald Trump habría iniciado planes detallados para una drástica y nueva misión militar en territorio mexicano, cuyo objetivo principal es atacar directamente a los cárteles del narcotráfico, según NBC News. El informe cita a dos funcionarios estadounidenses activos y dos exfuncionarios de alto nivel familiarizados con el tema, destacando que este proyecto representaría una ruptura significativa con la política tradicional de cooperación discreta que Washington mantuvo históricamente con el gobierno mexicano, actualmente liderado por la presidenta Claudia Sheinbaum.

De acuerdo con el medio, el plan contempla el despliegue de tropas y agentes de inteligencia estadounidenses en México. Los efectivos estarían conformados principalmente por integrantes del Comando de Operaciones Especiales Conjuntas (JSOC) y contarían con la participación de agentes de la CIA. Estos operativos se llevarían a cabo bajo la autoridad de la comunidad de inteligencia estadounidense, conocida como Título 50, una medida que permitiría a los efectivos norteamericanos ejecutar acciones de carácter estrictamente encubierto en el país vecino.

El componente ofensivo del proyecto incluiría la realización de ataques con drones dirigidos contra laboratorios de droga y la neutralización de líderes criminales. Los funcionarios consultados por NBC News explicaron que, para la ejecución de algunos de estos ataques, sería indispensable la presencia de operadores estadounidenses en suelo mexicano. Las fuentes agregaron que las primeras fases de entrenamiento para esta misión ya habrían comenzado, si bien una decisión final sobre la puesta en marcha de la operación aún está pendiente de ser tomada.

La base legal para estas acciones militares encubiertas se fortaleció en febrero, cuando el Departamento de Estado designó formalmente a seis cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras. A esta clasificación se sumaron el grupo salvadoreño MS-13 y la banda venezolana Tren de Aragua. Dicha medida legal otorga a las agencias estadounidenses mayores facultades para realizar operaciones de carácter ofensivo y encubierto contra estos grupos fuera de sus fronteras.

Si la operación recibe la aprobación final, marcaría un precedente histórico: sería la primera vez que Estados Unidos ejecuta operaciones militares ofensivas directas dentro de México. A diferencia de misiones anteriores, que se limitaron a la provisión de inteligencia o el apoyo a las fuerzas locales, el proyecto actual implicaría acciones secretas y combativas contra objetivos identificados de los cárteles, lo que lo convierte en un cambio radical en la estrategia bilateral.