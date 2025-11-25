25 de noviembre de 2025 Inicio
Aterrador: creyeron que estaba muerta, la llevaron a cremar y despertó en el ataúd

El escalofriante descubrimiento ocurrió en un templo budista de Tailandia, al escuchar una serie de golpes desde dentro de un féretro que habían llevado para una ceremonia de cremación. Al abrirlo encontraron a una mujer de 65 años que movía sus brazos y piernas.

Por
La mujer golpeó el ataúd para que los presentes se dieran cuenta que estaba viva. 

Una mujer se despertó dentro de un ataúd minutos antes de ser cremada y su historia se volvió viral en Tailandia. Su hermano asumió que estaba muerta, tras días sin moverse, y la llevó dentro de un féretro para que realizaran una ceremonia en el Wat Rat Prakhong Tham, cuando los presentes comenzaron a escuchar pequeños golpes en el cajón, lo que llevó a que lo abrieran y se encontraran con una sorpresa.

Pidió 24 botellas de agua y se volvió viral por los chats con el repartidor: "No tengo un camión..."

Desde el mismo templo compartieron el video donde se ve a servicios de emergencia sacando de un ataúd a una mujer de 65 años, que se movía con dificultad. Bajo el clip escribieron: "Se iba a realizar la ceremonia de cremación de la abuela, pero cuando se abrió el ataúd, la abuela todavía estaba viva".

La insólita historia comenzó cuando su hermano, se dio cuenta de que la mujer no respiraba ni respondía, tras pasar dos años postrada en una cama. Ante este triste desenlace, el hombre decidió trasladarla desde Phitsanulok hasta el templo para poder incinerar el cadáver de ella.

Sin embargo, la historia cambió cuando llegaron al templo budista, las personas que estaban presentes se dieron cuenta de que desde el ataúd se escuchaban golpes contra la madera, lo que llamó la atención y generó que abrieran el cajón. Dentro descubrieron a la mujer viva, que se movía con dificultad.

"Me sorprendí un poco, así que les pedí que abrieran el ataúd, y todos se sobresaltaron", aseguró Pairat Soodthoop, gerente de asuntos generales y financieros del templo para el medio The Associated Press. Además, expresó que "la vi abrir un poco los ojos y golpear el costado del ataúd. Debió de llevar bastante tiempo golpeando".

La mujer fue trasladada rápidamente a un hospital para chequear su estado de salud, el medio Thailand News informó que le diagnosticaron hipoglucemia severa.

